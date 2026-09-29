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新調度成效顯著 嘉義發車順利疏運逾3500人

高鐵中秋教師節連假運量寫新紀錄,卻也創下民怨,自由座旅客上不了車,更有一位兩賣、商務車廂湧入自由座旅客站位等。台灣高鐵表示,正在積極研議精進作為,希望於尖峰時段提供旅客更加舒適、便利的旅運服務。高鐵在疏運首日(24日)以及收假日(28日)分別寫下347,970人次及347,963人次運量新高紀錄;累計疏運前五天(9/24-9/28)疏運超過156萬人次。交通部明(30)日將與雙鐵、國道客運、航空公司等開疏運檢討會議。為因應運高峰,台灣高鐵首度將8班行駛南港—台中的南下列車,改停台中北上月台以加速折返效率,並配置9節自由座車廂。經昨(28)日觀察成果,相關措施，讓超尖峰時段台中站自由座旅客約等候20分鐘即可上車,達成快速疏運中部以北旅客的目標。昨日加開全車自由座列車(商務車廂除外),首度安排二班自嘉義站發車,且從旅運成果觀察,這二班車於超尖峰時段共疏運超過3500位自由座旅客,有效縮短在嘉義以北各站自由座旅客的候車時間,並紓解車站人潮,達成原定目標。台灣高鐵公司誠摯感謝一線同仁的犧牲奉獻,更感謝全體旅客的體諒與配合,讓殷切返鄉團聚的旅客,得以完成旅程。