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「台灣第一名模」林志玲今（29）日出席健髮品牌代言記者會，分享當媽後的心境轉變。她坦言很多媽媽都會經歷一段覺得不知所措、甚至有點放棄自己的時期，自己也能感同身受，因此她特別喊話所有媽媽：「請不要放棄自己。」她認為媽媽也要理解自己、照顧自己、好好愛自己，因為「自己開心，孩子就會開心」。談到多久會做一次健髮保養，林志玲笑說：「哇，這樣講了你們就知道我的行程了。」她透露只要下飛機、身邊沒有帶著孩子，幾乎就會直接報到。她喜歡那裡有私密又能完全放鬆的空間，讓她覺得重新恢復體力，可以面對接下來的工作。林志玲也提到，自己很看重長期追蹤，而不是單次保養，「單次好可惜喔，因為我喜歡長期看到自己的進步和改變。」她認為，專業人員會依照年齡、情緒壓力與生活狀態調整課程，也提醒她不只要照顧頭皮，更要注意平時壓力與作息。林志玲表示，她會推薦各年齡層、男生女生都嘗試健髮保養，「以前大家會覺得好像男生比較需要注意，其實女孩子也是。」她坦言，髮量未必能完全回到最巔峰的「黃金時期」，但只要頭皮照顧好，就有機會回到自己最好的狀態。她更直言，頭皮與臉部其實是一體的，「頭皮照顧好了，你會覺得整個臉特別神采奕奕。」被主持人Lulu追問身為代言人是否有折扣，林志玲也笑回會再去確認，還打趣邀約：「那我們兩個一起喔。」談到當媽媽後照顧自己的改變，林志玲感性表示，很多媽媽都會經歷一段不知所措、甚至有點放棄自己的時期，因此她想鼓勵所有媽媽：「請不要放棄自己，一定要了解自己、照顧自己，好好愛自己。」她認為媽媽開心孩子也會跟著開心，珍惜親子相處的寶藏時光之外，也要先把自己照顧好，才有力量照顧別人至於最近最開心的事，林志玲分享兒子學會騎腳踏車，讓她非常有成就感。她坦言看到孩子慢慢學會獨立，心中既驕傲又有一點小焦慮，甚至忍不住開玩笑：「你會騎車，那以後你自己騎去上班吧。」她也透露近期正小小計畫一個國際教育平台，希望未來成型後能與大家見面。