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謠言與不信任引爆暴行 衛務人員慘遭攻擊

非洲剛果民主共和國的伊波拉病毒疫情演變成流血暴力悲劇。執政黨「民主與社會進步聯盟」（UDPS）證實，該黨高層幹部卡隆德瓦（Marie-Celestin Karondwa）在登上一檔廣播節目宣導伊波拉防疫措施後，於27日遭民眾圍毆身亡，其住宅亦被縱火焚毀。綜合外媒報導，卡隆德瓦擔任民主與社會進步聯盟在布騰博（Butembo）地區的執委會代理主席，布騰博為近期伊波拉疫情的新熱區。民主與社會進步聯盟表示，卡隆德瓦在參與廣播節目呼籲民眾加強防疫後遇襲，襲擊者不僅對其進行殘忍毆打、掠奪財物，甚至將其住宅付之一炬。卡隆德瓦最終因傷勢過重不治身亡。雖然目前尚不清楚襲擊者的具體身份、人數及確切動機，但黨部在聲明中痛心指出，卡隆德瓦是「因捍衛黨對伊波拉病毒存在事實的立場、提醒大眾其嚴峻威脅，而成為無辜的受害者」。這起慘劇並非孤立事件。專家指出，當地社會充斥著關於伊波拉病毒的謠言與虛假訊息，加上民眾對醫療救援人員的深層不信任，導致近期針對醫護人員與治療中心的暴力襲擊頻傳，甚至引發暴動與公務癱瘓。就在上週六，當地公民社會組織報告稱，鄰近的貝尼（Beni）地區一處洗手防疫檢查站遭武裝份子襲擊，造成至少一人死亡、數人受傷。自1976年首次發現以來，伊波拉病毒即以高傳染性與高致死率令人聞風喪膽。該病毒透過體液或受污染物品傳播，會破壞人體器官與血管系統，引發嚴重的體內外出血。民主剛果衛生部數據顯示，本輪疫情自今年5月15日爆發以來，已蔓延至全國7個省份。令人憂心的是，本次疫情是由極為罕見的「布吉歐株」（Bundibugyo strain）所引發，目前尚無任何證實有效的疫苗或治療方法。截至目前，累計確診病例已達8067例，奪走3901條人命。這是民主剛果歷史上規模最大、最致命的一波伊波拉疫情。在全球紀錄上，其規模也僅次於2014至2016年間西非大爆發，當時造成逾2.86萬人感染、1.1萬人死亡。然而，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）的最新數據警告，本次疫情的擴散速度實際上已超越當年西非的爆發初期。世界衛生組織（WHO）上月發出警訊，指出若無法有效控制，本輪疫情極可能超越西非爆發紀錄。專家分析指出，區域武裝衝突持續、國際援助資金遭轉移裁減，再加上地方民眾對醫療人員的敵意與攻擊，正共同將這場公共衛生危機推向難以挽回的深淵。