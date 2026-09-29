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▲副總統蕭美琴今天到南投名間鄉大興宮履行遲來的約定。（圖／翻攝陳翰立臉書，2026.09.29）

拚外交臨時「放鳥」 戰貓急補行程赴南投

副總統蕭美琴今（29）日到南投，陪同民進黨南投縣長參選人温世政走訪水里、名間兩間宮廟參香祈福。蕭美琴前往名間鄉大興宮時，主委余健國笑稱曾被副總統「放鳥」，但鄉親都能體諒，原來蕭美琴日前因10日閃電出訪義大利拚外交，臨時調整行程。這次回台後，她隨即補上南投行程；廟方及名間鄉長陳翰立也把握機會陳情，希望有「戰貓」稱號的蕭美琴，協助守護俗稱「山貓」的石虎及名間鄉四季春茶產業，盼中央介入評估縣府興建焚化爐計畫。蕭美琴今天先後前往南投縣水里鄉永豐宮、名間鄉大興宮參香，先致贈永豐宮「威靈顯赫」匾額。温世政表示，這面匾額是3年前總統賴清德對廟方許下的承諾，約1個月前地方鄉親再次向他反映，總統府很快回應，今天由蕭美琴親自到水里完成贈匾，也算是兌現總統當年的承諾。抵達名間鄉大興宮後，主委余健國致詞時笑稱，先前曾被副總統「放鳥」，但鄉親都能體諒蕭美琴拚外交的辛勞。蕭美琴特別向南投鄉親致歉，透露台灣的外交處境相當複雜、辛苦，尤其「有一個鄰居不時霸凌我們」，兩週前原本還在評估能否成行，所幸最後順利出訪義大利，出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」並發表演說。蕭美琴表示，這趟邀訪確實打亂原本的南投行程，她回國後立即向團隊交辦，要求盡快安排時間前往南投，感謝廟方及地方鄉親的包容與體諒。她強調，希望這次參訪能凝聚地方共識，大家一起為南投未來的建設與發展努力。余健國則把握機會，當面向蕭美琴陳情，希望中央顧及名間在地茶產業發展，慎重評估縣府興建焚化爐的計畫。蕭美琴回應，台灣珍珠奶茶已紅遍全世界，「名間是手搖飲的故鄉」，未來要繼續發展地方產業，相關配套將請農業部進一步評估。名間鄉長陳翰立表示，名間盛產四季春茶，同時也是保育類動物石虎的重要棲息環境之一，石虎俗稱「山貓」，蕭美琴則有「戰貓」稱號，形成有趣的巧合。他笑說，「希望戰貓來到名間，能一起守護我們的山貓、守護名間最珍貴的茶產業！」也盼中央重視地方對茶產業及生態保育的期待。