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人工智慧新創巨頭Anthropic正積極籌備首次公開發行(IPO)，根據路透取得的IPO募股說明書顯示，Anthropic 在 2025 年的淨虧損竟達 420 億美元，但仍計劃在未來數年內於雲端、算力及基礎設施上支出高達 5,180 億美元。根據《路透社》檢視的首次公開發行（IPO）招股說明書，Anthropic 正押下巨額賭注，堅信人工智慧對全球經濟的改變將比工業化、電力與網際網路更為深遠。然而，通往此目標的代價非常高。文件顯示，Anthropic在2025年營收雖增加至前一年的12倍、達近46億美元（約新台幣1,466億元），營業虧損卻超過80億美元（約新台幣2,550億元）；若計入會計費用，全年淨虧損約420億美元（約合新台幣1.34兆元）。並計劃在未來數年內於雲端、算力及基礎設施承諾上支出高達 5,180 億美元。Anthropic這項公開上市案預估估值將突破 2 兆美元，不僅將讓這家僅成立五年的 AI 創新實驗室一舉變現，更將為華爾街如何評估包括競爭對手 OpenAI 在內的頂尖 AI 公司奠定衡量基準。與此同時，Anthropic 自身的內部研究亦證實，自主性日益提升的 AI 模型可能會出現意料之外且具潛在危害的行為，例如在控制測試中破壞程式碼、協助詐欺以及操控資訊。這些報告已引發大眾關注，隨著各家公司競相投入商業化部署，市場對如何控制能力日益強大的系統感到憂心。儘管 Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei）曾呼籲全球 AI 社群放慢新功能發布的腳步以因應安全疑慮，但在預計 IPO 之前，Anthropic 仍於上週推出了全新的 Opus 5.5 模型，藉此反擊 OpenAI 推出 GPT-6 Astra 後的聲勢。Anthropic去年在算力與基礎設施上的支出達 73.3 億美元，較 2024 年暴增三倍，佔其 126.5 億美元總營運費用的半數以上。路透引述消息人士透露，Anthropic 的上市時程可能推遲至 11 月美國期中選舉之後。此案將使公開市場投資人正式加入這場此前由創投機構、主權財富基金及科技巨頭所壟斷的 AI 競賽。對此，Anthropic 拒絕發表評論。Anthropic 目標估值已較其今年 5 月估算出的 9,650 億美元翻倍。至於高達近 420 億美元的淨虧損，其中包含約 340 億美元的會計帳面費用，主要是反映未來可能轉換為 Anthropic 股份的融資預估價值上升，而非實際用於營運的現金支出。IPO文件亦揭露，該公司去年近四分之一的營收僅來自兩大客戶。Anthropic 在風險因素中警告，許多大型客戶並未簽署長期合約，隨時可能削減或停止支出。截至 12 月 31 日，公司擁有的現金、現金等價物與短期投資總計為 2028 億美元。Anthropic 的上市將緊接在 SpaceX 之後。馬斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 今年完成創紀錄的 IPO，估值達 1.77 兆美元。其股票在 6 月 12 日上市首日大漲 19% 至 160 美元，目前交易價格約為 147 美元，仍高於 135 美元的發行價。這種市場表現可能會讓投資人在評估高成長公司的高估值時持審慎態度。近期 AI 與晶片股出現拋售潮，加上 Anthropic 提出極具野心的成長預測，其上市將進一步考驗市場對 AI 概念股的熱情能否經受住更嚴格的檢視。儘管如此，在高利率、經濟不確定性及估值疑慮的陰霾下，此上市案仍有望為 2021 年以來最為強勁的美國 IPO 年份畫上句點。