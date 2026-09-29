我是廣告 請繼續往下閱讀

顧媽媽10多年 她出車禍轉念：照顧責任不是非我不可

高齡化社會來臨，家中若有失能長者，照顧必須付出的勞力、心力是一般人難以想像的。一名照顧帕金森氏症母親長達10多年的照顧者陳美金，在接受政府介入協助後，也才知道，自己不是一個人，因為有社工師的傾聽和幫助，有了一些喘息空間。衛福部今（29）日舉辦「照顧有替手，家照共融據點陪你啟動『安心交接計畫』」記者會。根據114年「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」來電問題統計，首次來電且符合「高負荷家庭照顧者初篩指標」的照顧者中，「沒有照顧替手」占24.4%。實務上也常遇到照顧者知道有長照服務，但「不敢交出去」：擔心其他人不了解被照顧者的生活習慣、不知道照顧「眉角」，或認為自己身為家人就應該負責到底。衛福部次長呂建德提到，目前推估全台失能者約92萬，家庭照顧者約18萬；另統計至今年7月，全台照服員人數計1萬4079人。呂建德指出，國人常會有「孝道」的觀念，也知道孝順父母是天經地義，但現在長照的歷程長、也較為複雜，需要更多專業協助。因此想鼓勵家庭照顧者們要勇於求助，尋找適當的替手。呂建德說，政府持續拓展長照家庭的支持網絡，社區整體照顧服務體系已布建共1.6萬處、家照共融據點191處，盼為家庭照顧者減輕照顧負荷，不用獨自苦撐到底。照顧帕金森氏症母親長達10多年的照顧者62歲陳美金今日出席記者會時分享，自己家住5樓，因為爸爸的離世，才接手照顧媽媽，原先給自己10年的時間，若不行就交給姐姐照顧，但姐姐本身的狀況也不好，因此是離職專職照顧母親。協助陳美金的社工師廖婉婷則透露，美金照顧媽媽的程度可說是「無微不至」，當她接到任務時，內心想到的就是，像美金這樣照顧媽媽的狀態，一定是有非常強的責任感和執著，不會相信別人也會把媽媽照顧得這麼好。直到陳美金某天出車禍後，她才開始轉念了解，照顧責任「不是非我不可」。中華民國家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍指出，「照顧有替手」，不是把責任丟給別人，而是讓照顧不再只有一個人扛。透過家照專員協助照顧者整理被照顧者的作息與習慣，討論家庭分工、盤點可用資源，讓其他人逐步接手，照顧者才能安心喘息、保有自己的生活，從「只能自己來」，走向「有人可以一起照顧」。目前全國設有191處家照共融據點，1.「關於他／她」：整理被照顧者的興趣、喜好、生活習慣、過去職業、性格與作息，讓其他照顧者知道怎麼照顧，也更了解這個人。2.「照顧分工」：盤點每週或每月的照顧需求、需要協助的時間，以及家人、親友或長照服務可以如何參與。3.「重要聯絡資訊」：整理家人、服務單位、醫療、長照及其他專業人員的聯絡方式。透過家照專員的引導，照顧者逐步將「只有我知道、只有我能做」的照顧經驗，變成「有人知道怎麼做」，當臨時有事、需要休息，或遇到緊急狀況時，家裡才不會「不知道找誰」。