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秋老虎發威中！週三、四天氣最炎熱

▲中央氣象署發布天氣提醒。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋老虎何時離開？週四晚東北季風增強、週五開始降雨

▲中央氣象署發布一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明後天氣一次看！山區午後有局部陣雨

這幾天感覺天氣好熱，其實是秋老虎發威中！中央氣象署表示，過完中秋節，天氣卻還是很有夏天的味道，各地持續晴朗炎熱。明（30）日至週四（10月1日），台北、新北、桃園白天高溫上看34度，局部地區以及中南部內陸也可能出現36度高溫，提醒民眾出門要做好防曬、多補充水分，預防中暑及熱傷害。中央氣象署今（29）日晚間發布「秋老虎發威」氣象圖卡，預測9月30日至10月1日各地高溫普遍可達：氣象署提醒，部分地區受到地形影響，實際氣溫可能還會更高。其中週三除了北北桃地區外，中南部內陸近山區也有機會出現局部36°C高溫。提醒民眾外出時要做好防曬、多補充水分，預防中暑及熱傷害，也要注意別將孩童及寵物獨自留在車內。至於這波秋老虎到底會持續到什麼時候？氣象署表示，週四晚間將有一波東北季風逐漸增強，桃園以北及東北部降雨機率提高，尤其週五東北部地區可能出現較明顯雨勢。不過，這波東北季風強度不強，還不足以帶來明顯轉涼的感覺，但週五北部、東北部高溫會下降一些，從原本34、35度降至30度上下，體感上將不會像前幾天那麼炎熱。中南部及花東受到東北季風影響有限，天氣仍會持續炎熱至週末。週三午後山區偶有零星陣雨，但降雨不多，範圍也相當有限。週四午後山區陣雨的雨勢及範圍則會增加一些，除了山區之外，高屏平地也有機會出現局部降雨。提醒週四有上山行程或在高屏地區活動的民眾，仍要留意午後天氣變化。