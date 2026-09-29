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楊昆弼升格「人父」心態轉變 一切都以從容面對

李洋特別到場祝賀 楊昆弼透露兩人私下對話

我國射擊好手楊昆弼今（29）日在名古屋亞運男子不定向飛靶個人決賽中展現絕佳手感，一路穩紮穩打，最終雖以一發之差與金牌擦身而過，仍成功為中華隊抱回一面珍貴的銀牌。賽後運動部部長李洋特別祝賀。楊昆弼也當場地向部長喊話，「我要的不是銀色，我要的是金色。」談及這8年間轉變，楊昆弼感性表示，除了比賽心態與訓練戰術的調整，升格為「人父」是最大的關鍵：「結了婚、當了爸爸真的不一樣！」他提到，過去面對大賽時難免會緊張害怕失誤，現在則能心平氣和地發揮平日訓練成果，加上教練團與後勤團隊的全力支持，讓他能無後顧之憂地專注於比賽。對於決賽最後關頭的關鍵失手，楊昆弼則展現幽默與從容：「沒打中就沒打中了，盡力打好每一發就好。」他指出，預賽第一天發覺狀態需要微調後，及時與教練討論調整節奏與槍感，隨後表現逐漸提升，才能一輪輪穩健過關。頒獎典禮過後，運動部部長李洋特別祝賀。楊昆弼當場開玩笑地向部長喊話下戰帖：「我明天不要練習了，直接打決賽！我要的不是銀色，我要的是金色，大家來看！」個人賽奪銀後，楊昆弼將搭檔劉宛渝轉戰不定向飛靶混雙賽事，展現強烈企圖心，誓言全力發揮，為中華隊將獎牌「鍍金」。