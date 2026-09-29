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首度公開營運亮眼數據：海內外交流成果斐然

從華府雙橡園到名古屋：女主廚高于婷把臺灣街頭小吃搬上國際餐桌

3款在地頂級茶飲循序迎賓 手提珍奶打包臺灣味

賽場外 端出另一種臺灣實力

▲東華大學原住民學院舞團帶來表演。（圖／中華奧會提供）

▲主廚於餐會現場與貴賓互動。（圖／中華奧會提供）

隨著2026年愛知名古屋亞運各項賽事白熱化，由運動部支持、中華奧會首度於海外打造的應援基地與文化交流據點—「TEAM TPE HOUSE」，於今（29）日特別舉辦媒體日，活動邀請各界媒體記者親臨現場，由營運團隊進行階段性成果簡報，並揭開專為國際貴賓打造的頂級臺灣餐飲。現場更特別邀請曾任職於美國華府雙橡園的首位女主廚高于婷親自現身，發表亞運限定的「臺灣風味餐桌」，用高規格的軟實力讓世界愛上臺灣。在營運簡報中，團隊首度公開了自亞運開幕至今的成果數據。在體育與文化交流方面，面向大眾的「戶外運動體驗」活動已累積高達 4,800 人次參與，成功在名古屋及社群掀起臺灣文化熱潮。此外，在貴賓與代表團的專屬交流空間上，日前舉辦的開幕茶敘便吸引高達 150 位國際重要貴賓齊聚一堂；營運期間餐廳達接待312人次的貴賓進行餐敘，包含官方與政府代表:駐日代表處：李逸洋大使、范振國處長、運動部:李洋部長、立法委員：黃捷、吳沛憶、農業部：農業部長陳駿季、吳誠文政委;各國國家奧會:亞洲奧會（OCA）、亞運籌備會、日本奧會、韓國奧會、 越南奧會、賴索托奧會、吉爾吉斯奧會、蒙古奧會、哈薩克奧會等。各項運動總會與體育組織:亞洲軟式網球總會、亞洲田徑總會、世界壁球總會、 亞洲舉重總會、其他運動組織、僑界與日台交流協會、各國國家奧會NOCHouse 展館團隊等。不論是主辦國日本的地方政要、國際體育組織官員或是跨國企業貴賓，皆對HOUSE內部精緻的空間規劃與充滿臺灣人情味的款待給予高度評價。今日媒體日的重頭戲，莫過於首度對外公開的餐飲體驗。TEAM TPE HOUSE 一樓設有餐飲空間，開放國際賓客預約。這次特別邀請曾任職於美國華府雙橡園、也是雙橡園首位女主廚的高于婷掌廚，與臺北亞都麗緻飯店（The Landis Taipei）合作，將經典臺灣味道巧妙融入日式元素，再運用從臺灣直送的特色食材，把街頭小吃換個方式重新演繹，端出精緻的「九宮格御膳」。多道變裝登場的經典小吃，台式滷肉飯特別佐配一顆小巧的「迷你鐵蛋」；夜市熟面孔「大腸包小腸」則將米腸和香腸包進春捲皮後炸至外酥內香；最後壓軸的烏魚子，則是高主廚與米其林推薦「元 YUAN 餐廳」主廚蕭淳元合作，選用臺灣荔枝酒與 OMAR 威士忌炭燒浸泡，讓精緻的臺灣風土故事在舌尖化開。此外，菜單大量使用由農業部提供的臺灣精選農產品，並限量供應融合金門高粱、馬告與噶瑪蘭威士忌的亞運限定「酒香巧克力」，展現驚艷的臺灣特色。除了精緻御膳，整套餐飲體驗更以臺灣茶文化貫穿：迎賓茶「氣泡紅烏龍」：來自臺東，帶著氣泡與香檳般的優雅節慶感，展現臺灣人迎賓的熱情。佐餐茶「梨山果香烏龍」：以重發酵與炭焙凸顯花果蜜香，搭配濃郁料理讓味覺感受清爽華麗。餐後茶「華岡雪源頭」：保留最純淨的山林香氣，該款茶更曾榮獲 2025 法國 AVPA 國際茶葉大賽特別獎，備受世界級品茶師肯定。餐敘尾聲，則奉上最具代表性的「珍珠奶茶」，並搭配 TEAM TPE HOUSE 特製的手提杯套，讓前來體驗的媒體與貴賓能直接帶著走，將這份專屬的臺灣特別紀念禮帶回家。中華奧會強調，能維持接待與文化交流品質，全賴背後跨部會及營運團隊合作，本計畫獲得運動部大力支持及農業部也熱情全面參與並贊助多元的臺灣精選農產品伴手禮，不論是國際貴賓還是參訪民眾，都能感受到這份來自臺灣土地的澎湃心意。中華奧會表示，這次「TEAM TPE HOUSE」的運作，象徵著我國在國際大型運動賽事上，除了前線的競技，後方的「國際運動交流」也邁向全新里程碑。亞運期間，當各國選手在場上拚戰，TEAM TPE HOUSE則在場外用一桌好菜，扮演應援力量的另一中心，用美食及好客文化接待各國貴賓並記住臺灣。這座限定應援基地也進入了倒數階段，營運將於10月2日 劃下句點，歡迎各方貴賓、代表團成員以及名古屋的在地民眾把握最後機會前往。