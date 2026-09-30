底特律老虎台灣重砲李灝宇結束大聯盟菜鳥球季，整季出賽114場，敲出87支安打、10轟、46分打點，打擊三圍.264／.322／.424，OPS .746，全面刷新台灣野手在大聯盟的單季標準。不過，李灝宇今年最值得注意的地方，並不只是他把台灣紀錄往上推，而是他已經在老虎比賽中打出非常強烈的存在感，甚至多次用一棒改變戰局。
不只刷新台灣紀錄 李灝宇已經打出大聯盟存在感
李灝宇本季10轟、87安、46分打點，當然已是台灣野手前所未見的產量。他成為首位單季出賽突破100場的台灣大聯盟野手，也成為首位單季全壘打達到雙位數的台灣打者。
但若只用「台灣紀錄」來解讀李灝宇，其實會低估他的菜鳥年。因為他今年不只是靠穩定出賽累積數據，也在多場比賽中打出直接影響勝負的內容。
對一名菜鳥打者來說，能夠在大聯盟站上打席已經不容易；能夠累積完整球季數據更難；而能在關鍵時刻打出決定比賽走向的一擊，則代表他不只是輪替球員，而是已經展現出改變戰局的硬實力。
美媒關注關鍵一擊 9局2出局一棒逆轉天使
李灝宇今年最具代表性的比賽之一，是7月老虎作客天使之戰。當時老虎打線整場受制，前8局甚至沒有跑者攻佔三壘，直到9局上仍以0：1落後。
就在2出局情況下，李灝宇敲出2分打點二壘安打，直接幫助老虎以2：1逆轉比賽。美媒路透社當時以「Hao-Yu Lee comes through in clutch」為題報導這場比賽，點出李灝宇在關鍵時刻挺身而出，成為老虎逆轉勝的主角。
李灝宇本季創下哪些台灣野手新障礙？
低比分比賽也能開轟 長打不是裝飾品
另一個值得注意的例子，是8月老虎面對皇家之戰。那場比賽老虎打線遭老將瓦卡（Michael Wacha）壓制，全隊只敲出3支安打，最終以1：3落敗。不過李灝宇從瓦卡手中轟出陽春全壘打，成為老虎全場唯一打回分數的球員。
這場比賽雖然老虎輸球，但對李灝宇的評價並不低。因為它說明他的長打能力不是大比分時的附屬品，而是在球隊進攻停滯、對手投手狀況極佳時，仍有能力靠一棒改變比分。
現代大聯盟很重視長打價值，尤其內野手若具備雙位數全壘打能力，就能大幅提高站穩輪替甚至先發位置的機會。李灝宇今年10轟不只是台灣紀錄，更是他爭取老虎未來角色的重要武器。
李灝宇菜鳥年不是驚喜而已 而是新的起點
李灝宇今年還有一個重要意義，就是他不是短暫爆發幾場，而是在完整菜鳥球季中持續存在。114場出賽，代表老虎願意給他相當大的使用空間；87支安打與31支長打，則代表他確實用表現回應機會。
過去台灣野手在大聯盟常面臨上場機會有限、角色不穩、數據難以累積的問題。李灝宇今年跨過這條線，讓外界開始討論的問題不再只是「他能不能上大聯盟」，而是「他明年能不能成為老虎固定先發的一部分」。
李灝宇2026年菜鳥球季的價值，不只是10轟、87安，也不只是刷新台灣野手紀錄。他更重要的突破，是在老虎比賽裡展現出改變戰局的硬實力。
不只是出賽量 李灝宇也打出代表性時刻
李灝宇今年並不是只靠出賽量堆積數字，他曾締造連續12場敲安、連12場上壘，證明自己並非短暫爆發，而是能在大聯盟持續給予火力輸出。此外，他也成為首位在大聯盟單場敲出4安的台灣球員。9月轟出本季第10發全壘打後，更正式跨過張育成2021年9轟門檻，成為史上首位大聯盟單季全壘打達到雙位數的台灣打者。
以往台灣打者在大聯盟常面臨上場機會有限、角色不穩、數據難以累積的問題；李灝宇今年最重要的意義，就是證明台灣野手不只可以短暫登上大聯盟，也可以在一整季中維持輪替甚至先發級產量。
最大意義：台灣野手標準被重新定義
李灝宇本季最終留下87安、10轟、46打點與OPS .746。這組數字放在整個大聯盟或許還不是明星等級，但放在台灣棒球史脈絡裡，意義完全不同。
過去台灣野手在大聯盟的標準，更多是「能上去」、「能留下」、「能打出代表作」；李灝宇今年則把標準推進到「能出賽超過百場」、「能單季雙位數全壘打」、「能累積接近90支安打」、「能成為球隊長期使用的年輕打者」。
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李灝宇本季10轟、87安、46分打點，當然已是台灣野手前所未見的產量。他成為首位單季出賽突破100場的台灣大聯盟野手，也成為首位單季全壘打達到雙位數的台灣打者。
但若只用「台灣紀錄」來解讀李灝宇，其實會低估他的菜鳥年。因為他今年不只是靠穩定出賽累積數據，也在多場比賽中打出直接影響勝負的內容。
對一名菜鳥打者來說，能夠在大聯盟站上打席已經不容易；能夠累積完整球季數據更難；而能在關鍵時刻打出決定比賽走向的一擊，則代表他不只是輪替球員，而是已經展現出改變戰局的硬實力。
美媒關注關鍵一擊 9局2出局一棒逆轉天使
李灝宇今年最具代表性的比賽之一，是7月老虎作客天使之戰。當時老虎打線整場受制，前8局甚至沒有跑者攻佔三壘，直到9局上仍以0：1落後。
就在2出局情況下，李灝宇敲出2分打點二壘安打，直接幫助老虎以2：1逆轉比賽。美媒路透社當時以「Hao-Yu Lee comes through in clutch」為題報導這場比賽，點出李灝宇在關鍵時刻挺身而出，成為老虎逆轉勝的主角。
李灝宇本季創下哪些台灣野手新障礙？
|項目
|李灝宇2026年
|原主要標竿
|意義
|出賽場次
|114場
|張育成2021年89場
|首位單季出賽破百場的台灣野手
|安打
|87支
|張育成2021年54支
|台灣野手單季安打新高
|二壘安打
|19支
|張育成2021年14支
|台灣野手單季二壘安打新高
|全壘打
|10轟
|張育成2021年9轟
|首位單季雙位數全壘打台灣打者
|打點
|46分
|張育成2021年39分
|台灣野手單季打點新高
|得分
|40分
|張育成2021年32分
|台灣野手單季得分新高
|壘打數
|140個
|張育成2021年101個
|台灣野手單季壘打數新高
|長打
|31支
|張育成2021年26支
|長打產量再往上推
|單場4安
|1場
|台灣野手首見
|首位大聯盟單場4安台灣球員
|連續安打場次
|12場
|台灣野手新高級別
|展現穩定輸出能力
另一個值得注意的例子，是8月老虎面對皇家之戰。那場比賽老虎打線遭老將瓦卡（Michael Wacha）壓制，全隊只敲出3支安打，最終以1：3落敗。不過李灝宇從瓦卡手中轟出陽春全壘打，成為老虎全場唯一打回分數的球員。
這場比賽雖然老虎輸球，但對李灝宇的評價並不低。因為它說明他的長打能力不是大比分時的附屬品，而是在球隊進攻停滯、對手投手狀況極佳時，仍有能力靠一棒改變比分。
現代大聯盟很重視長打價值，尤其內野手若具備雙位數全壘打能力，就能大幅提高站穩輪替甚至先發位置的機會。李灝宇今年10轟不只是台灣紀錄，更是他爭取老虎未來角色的重要武器。
李灝宇菜鳥年不是驚喜而已 而是新的起點
李灝宇今年還有一個重要意義，就是他不是短暫爆發幾場，而是在完整菜鳥球季中持續存在。114場出賽，代表老虎願意給他相當大的使用空間；87支安打與31支長打，則代表他確實用表現回應機會。
過去台灣野手在大聯盟常面臨上場機會有限、角色不穩、數據難以累積的問題。李灝宇今年跨過這條線，讓外界開始討論的問題不再只是「他能不能上大聯盟」，而是「他明年能不能成為老虎固定先發的一部分」。
李灝宇2026年菜鳥球季的價值，不只是10轟、87安，也不只是刷新台灣野手紀錄。他更重要的突破，是在老虎比賽裡展現出改變戰局的硬實力。
李灝宇今年並不是只靠出賽量堆積數字，他曾締造連續12場敲安、連12場上壘，證明自己並非短暫爆發，而是能在大聯盟持續給予火力輸出。此外，他也成為首位在大聯盟單場敲出4安的台灣球員。9月轟出本季第10發全壘打後，更正式跨過張育成2021年9轟門檻，成為史上首位大聯盟單季全壘打達到雙位數的台灣打者。
以往台灣打者在大聯盟常面臨上場機會有限、角色不穩、數據難以累積的問題；李灝宇今年最重要的意義，就是證明台灣野手不只可以短暫登上大聯盟，也可以在一整季中維持輪替甚至先發級產量。
最大意義：台灣野手標準被重新定義
李灝宇本季最終留下87安、10轟、46打點與OPS .746。這組數字放在整個大聯盟或許還不是明星等級，但放在台灣棒球史脈絡裡，意義完全不同。
過去台灣野手在大聯盟的標準，更多是「能上去」、「能留下」、「能打出代表作」；李灝宇今年則把標準推進到「能出賽超過百場」、「能單季雙位數全壘打」、「能累積接近90支安打」、「能成為球隊長期使用的年輕打者」。