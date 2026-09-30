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項目 李灝宇2026年 原主要標竿 意義 出賽場次 114場 張育成2021年89場 首位單季出賽破百場的台灣野手 安打 87支 張育成2021年54支 台灣野手單季安打新高 二壘安打 19支 張育成2021年14支 台灣野手單季二壘安打新高 全壘打 10轟 張育成2021年9轟 首位單季雙位數全壘打台灣打者 打點 46分 張育成2021年39分 台灣野手單季打點新高 得分 40分 張育成2021年32分 台灣野手單季得分新高 壘打數 140個 張育成2021年101個 台灣野手單季壘打數新高 長打 31支 張育成2021年26支 長打產量再往上推 單場4安 1場 台灣野手首見 首位大聯盟單場4安台灣球員 連續安打場次 12場 台灣野手新高級別 展現穩定輸出能力

▲李灝宇本季出賽114場，成為首位單季出賽破百場的台灣大聯盟野手。（圖／美聯社／達志影像）

底特律老虎台灣重砲李灝宇結束大聯盟菜鳥球季，整季出賽114場，敲出87支安打、10轟、46分打點，打擊三圍.264／.322／.424，OPS .746，全面刷新台灣野手在大聯盟的單季標準。不過，李灝宇今年最值得注意的地方，並不只是他把台灣紀錄往上推，而是他已經在老虎比賽中打出非常強烈的存在感，甚至多次用一棒改變戰局。李灝宇本季10轟、87安、46分打點，當然已是台灣野手前所未見的產量。他成為首位單季出賽突破100場的台灣大聯盟野手，也成為首位單季全壘打達到雙位數的台灣打者。但若只用「台灣紀錄」來解讀李灝宇，其實會低估他的菜鳥年。因為他今年不只是靠穩定出賽累積數據，也在多場比賽中打出直接影響勝負的內容。對一名菜鳥打者來說，能夠在大聯盟站上打席已經不容易；能夠累積完整球季數據更難；而能在關鍵時刻打出決定比賽走向的一擊，則代表他不只是輪替球員，而是已經展現出改變戰局的硬實力。李灝宇今年最具代表性的比賽之一，是7月老虎作客天使之戰。當時老虎打線整場受制，前8局甚至沒有跑者攻佔三壘，直到9局上仍以0：1落後。就在2出局情況下，李灝宇敲出2分打點二壘安打，直接幫助老虎以2：1逆轉比賽。美媒路透社當時以「Hao-Yu Lee comes through in clutch」為題報導這場比賽，點出李灝宇在關鍵時刻挺身而出，成為老虎逆轉勝的主角。另一個值得注意的例子，是8月老虎面對皇家之戰。那場比賽老虎打線遭老將瓦卡（Michael Wacha）壓制，全隊只敲出3支安打，最終以1：3落敗。不過李灝宇從瓦卡手中轟出陽春全壘打，成為老虎全場唯一打回分數的球員。這場比賽雖然老虎輸球，但對李灝宇的評價並不低。因為它說明他的長打能力不是大比分時的附屬品，而是在球隊進攻停滯、對手投手狀況極佳時，仍有能力靠一棒改變比分。現代大聯盟很重視長打價值，尤其內野手若具備雙位數全壘打能力，就能大幅提高站穩輪替甚至先發位置的機會。李灝宇今年10轟不只是台灣紀錄，更是他爭取老虎未來角色的重要武器。李灝宇今年還有一個重要意義，就是他不是短暫爆發幾場，而是在完整菜鳥球季中持續存在。114場出賽，代表老虎願意給他相當大的使用空間；87支安打與31支長打，則代表他確實用表現回應機會。過去台灣野手在大聯盟常面臨上場機會有限、角色不穩、數據難以累積的問題。李灝宇今年跨過這條線，讓外界開始討論的問題不再只是「他能不能上大聯盟」，而是「他明年能不能成為老虎固定先發的一部分」。李灝宇2026年菜鳥球季的價值，不只是10轟、87安，也不只是刷新台灣野手紀錄。他更重要的突破，是在老虎比賽裡展現出改變戰局的硬實力。李灝宇今年並不是只靠出賽量堆積數字，他曾締造連續12場敲安、連12場上壘，證明自己並非短暫爆發，而是能在大聯盟持續給予火力輸出。此外，他也成為首位在大聯盟單場敲出4安的台灣球員。9月轟出本季第10發全壘打後，更正式跨過張育成2021年9轟門檻，成為史上首位大聯盟單季全壘打達到雙位數的台灣打者。以往台灣打者在大聯盟常面臨上場機會有限、角色不穩、數據難以累積的問題；李灝宇今年最重要的意義，就是證明台灣野手不只可以短暫登上大聯盟，也可以在一整季中維持輪替甚至先發級產量。李灝宇本季最終留下87安、10轟、46打點與OPS .746。這組數字放在整個大聯盟或許還不是明星等級，但放在台灣棒球史脈絡裡，意義完全不同。過去台灣野手在大聯盟的標準，更多是「能上去」、「能留下」、「能打出代表作」；李灝宇今年則把標準推進到「能出賽超過百場」、「能單季雙位數全壘打」、「能累積接近90支安打」、「能成為球隊長期使用的年輕打者」。