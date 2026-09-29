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▲板橋林本源官邸獨家手作體驗。（圖／傑森整合行銷提供）

國慶連假出遊新選。雄獅旅遊推出「文化漫旅Chill新北」系列主題遊程，從新北在地文化走讀到跨縣市節慶旅行，規劃多條一日遊及三日遊行程，讓民眾不用花大錢，也能在連假期間深入探索台灣。其中，一日遊最低每人499元起；「新北X台東國慶大串聯三日遊」則限量30名推出，串聯10月9日新北國慶晚會與10月10日台東國慶焰火，民眾可把握連假，安排一趟結合文化、觀光與節慶的旅行。雄獅旅遊指出，此次攜手新北市政府推出「文化漫旅Chill新北」國慶系列主題遊程，其中，一日遊共規劃四大主題、六個場次，涵蓋淡水、板橋、三重、三峽及鶯歌，適合想利用一天時間輕鬆出遊的民眾。淡水推出「滬尾馬偕之路」及「淡水日式建築特色」兩條路線，每人499元，跟著歷史足跡認識淡水的文化底蘊，並搭乘遊船欣賞淡水河景，從水上視角近看淡江大橋。喜愛藝術與手作的旅客，則可選擇「三鶯美學之旅」，走訪新北市美術館、體驗藍染工藝，感受地方產業與當代美學交織的魅力；「河畔聚落記憶」則串聯林本源園邸、空軍三重一村，以中午出發的輕鬆節奏，探索新北的歷史建築與聚落故事。後兩條路線每人599元，讓文化小旅行輕鬆入手。想把國慶連假玩得更豐富，推薦「新北X台東國慶大串聯三日遊」，10月9日至11日出發，每人5,290元，限量30名。行程串聯新北國慶晚會與台東國慶焰火，從城市文化一路延伸至東台灣風景，讓旅客一次參與年度節慶盛事，也為連假留下不同以往的旅行回憶。國慶連假遊程名額有限，歡迎民眾至活動頁面查詢路線及場次，及早預訂，規劃專屬自己的Chill旅行。