民進黨台北市長參選人沈伯洋話題不斷，自然觀察解說員、知名作家劉克襄今（29）日發文回憶，20多年前曾經帶領17歲的沈伯洋上生態導覽課，如今對方將參選首都市長，劉克襄感性地說：「他是此生自然教學過程裡，台灣送給我的最厚重禮物。」
沈伯洋曾上自己的課 劉克襄：17歲少年就是他
沈伯洋讀高中時和妹妹參加劉克襄帶領的生態走讀活動，2003年，劉克襄出版作品《少年綠皮書》，書中收錄以當年17歲少年為靈感與對象所撰寫的〈三封未寄的綠皮書信〉，劉克襄今天在貼文中暗示，那位少年就是沈伯洋。
5月把文章彙整給沈伯洋 劉克襄讚譽昔日學生
劉克襄表示，5月中旬，沈伯洋決定競選首都市長跟他聯絡時，便把〈三封未寄的綠皮書信〉文章彙整寄給對方，沈伯洋也才知道，當年有撰寫這一系列以自己為主題的作品，「無庸說，他是此生自然教學過程裡，台灣送給我的最厚重禮物。」
文末，劉克襄說：「未來，政治這條路，不知道他能走多長。他對治理我城顯然胸有成竹，近日在許多國人喜愛下，已走出一條視野寬廣、誠心溝通的大路。那是我不曾見過的台灣，或許也是期待的未來。」對昔日學生的肯定不在話下。
資料來源：劉克襄臉書
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沈伯洋讀高中時和妹妹參加劉克襄帶領的生態走讀活動，2003年，劉克襄出版作品《少年綠皮書》，書中收錄以當年17歲少年為靈感與對象所撰寫的〈三封未寄的綠皮書信〉，劉克襄今天在貼文中暗示，那位少年就是沈伯洋。
5月把文章彙整給沈伯洋 劉克襄讚譽昔日學生
劉克襄表示，5月中旬，沈伯洋決定競選首都市長跟他聯絡時，便把〈三封未寄的綠皮書信〉文章彙整寄給對方，沈伯洋也才知道，當年有撰寫這一系列以自己為主題的作品，「無庸說，他是此生自然教學過程裡，台灣送給我的最厚重禮物。」
文末，劉克襄說：「未來，政治這條路，不知道他能走多長。他對治理我城顯然胸有成竹，近日在許多國人喜愛下，已走出一條視野寬廣、誠心溝通的大路。那是我不曾見過的台灣，或許也是期待的未來。」對昔日學生的肯定不在話下。
資料來源：劉克襄臉書