台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片《歡迎來到朵莉之家》將於10月30日萬聖節檔全台上映。昨（29）日舉辦媒體試片，監製吳明憲、製片人周益弘、導演之一的傅睿邨率領主演與配音的姚愛寗、紀培慧、邱以太及特別演出的昆凌合體亮相！昆凌睽違五年重返大銀幕，驚喜化身危險又魅惑的富家女「凱薩琳」，亮麗慵懶的氣場超吸睛。昆凌此次和邱以太有許多調情戲，邱以太笑說看著昆凌腦中就會出現周杰倫的歌，把昆凌逗樂。

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凱薩琳結合美貌與智慧　團隊馬上想到昆凌

台灣奇幻動畫《歡迎來到朵莉之家》由原創游智皓 Seven YCH攜手另外兩位導演傅睿邨與劉育樹一同打造。製片人周益弘表示，昆凌飾演的凱薩琳只有三場戲，卻是個關鍵人物，角色融合美麗外貌及難以捉摸的內心，團隊立刻就想到昆凌，認為是非常新鮮的選擇。

▲《歡迎來到朵莉之家》紀培慧（左起）、姚愛寗、昆凌以及邱以太出席首映會。（圖／深空天體有限公司 提供）
▲《歡迎來到朵莉之家》紀培慧（左起）、姚愛寗、昆凌以及邱以太出席首映會。（圖／深空天體有限公司 提供）
昆凌調情邱以太不尷尬　他卻狂想到周杰倫

談到首度參與真人轉描動畫，昆凌坦言最大挑戰就是「相信」，因為現場空間與最終畫面截然不同，只能靠想像力相信一切，但看到完成作品後真的很驚喜。電影中她和邱以太飾演的阿越有不少曖昧調情戲，昆凌笑說現場氣氛比想像中輕鬆，自然不尷尬。邱以太則表示，昆凌氣場很強，一開始有點緊張，但打趣：「不知道為什麼，看著昆凌前輩，腦海裡不自覺都會出現杰倫前輩的歌〈稻香〉，那是我最喜歡的一首歌！」讓昆凌笑翻。

有家庭後時間寶貴　昆凌定義真正的「陪伴」

《歡迎來到朵莉之家》以「陪伴」為核心，演員們各自分享了對陪伴的體悟，昆凌分享，有了家庭和孩子後，更深刻感受到時間珍貴，她認為，最珍貴的陪伴不在於為對方做了多少事，而是在對方需要時，自己真的在身邊，「真正的陪伴，是讓對方知道：不管發生什麼事，我都在這裡。」她特別感謝家人的陪伴，害羞說：「我好愛他們！」

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...