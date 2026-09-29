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英特爾面臨著高階晶片製造的困境，執行長陳立武於去年接任後，試圖拯救公司，他近期接受訪問時表示，與台積電的關係是合作夥伴而非競爭對手。並透露與台積電創辦人張忠謀用餐的花絮。根據wccftech報導，陳立武在接受由全球半導體聯盟（Global Semiconductor Alliance，GSA）創始人謝爾頓（Jodi Sheldon）主持的播客節目A Bit Personal訪問時，回顧了他在 Cadence 及創投公司的經歷，透露某些過去被他解僱的人至今仍是他的朋友，甚至後來成為了他的投資人。他說：「我認為你必須尊重他人，對待每個人非常重要的一點是，我們都會犯錯、都有缺點，但只要做正確的事就好。」陳立武也將業界同行視為商業世界中的夥伴。他分享，當他開始與被外界視為競爭對手的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳合作時，大家都很吃驚。然而這項策略帶來了成果，輝達最終向英特爾投資了 50 億美元。另一位業界高層是超微（AMD）執行長蘇姿丰。陳立武透露，當他在創投界時，蘇姿丰實際上「收購」過他的三家公司。他稱蘇姿丰為親密好友，同時他也將台積電總裁魏哲家稱為夥伴而非對手，儘管英特爾目前正努力在尖端晶片製造業中取得優勢。台積電創辦人張忠謀以對半導體產業的犀利評論聞名，也是陳立武欽佩的另一位高層。陳立武透露，他特別去參加了台北國際電腦展（Computex），就是為了與張忠謀共進午餐。在會面期間，陳立武告訴他，如果沒有台積電，晶片產業就不可能成長，因為每家無晶圓廠的晶片公司都得自己建造晶圓廠，進而對獲利能力造成巨大打擊。陳立武相信，他的公司將繼續成為台積電的前十大客戶之一，並盛讚台積電在服務無晶圓廠客戶方面擁有「世界級」的服務。他補充道，魏哲家同樣將英特爾視為夥伴，因為魏哲家認為台積電將無法滿足 AI 晶片的全部需求。回想剛接任英特爾時的情形，陳立武分享他曾一天開了 22 場會議，打破了自己的紀錄。不過，他現在已經調整了步調，每天的會議數量大約控制在 10 到 12 場之間。