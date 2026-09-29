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HongQ、JunJia沒打德杯！JDG發聲：時程與亞運衝突

▲JDG今（29）日發布聲明表示，由於JunJia與HongQ選手的亞運會行程與本次德瑪西亞盃賽程衝突，兩人無法參與本次賽事。（圖／翻攝微博）

JDG賽季後段陷入低潮 最終無緣世界賽

▲本屆德瑪西亞杯賽事中，Angel選手以中路位置加入JDG，Xiaofang則擔任打野出戰。（圖／LPL微博）

《英雄聯盟》LPL賽區今（29）日宣布，今年升級為國際邀請賽的德瑪西亞盃，正式公布參賽隊伍與選手名單。其中，引發玩家關注的是，LPL代表隊伍之一JDG的台灣中路與打野選手HongQ、JunJia並未參與此次比賽，將改由Angel與Xiaofang代表JDG出賽。對此，JDG官方表示是因為兩人因亞運時程衝突而無法參加，但明年這對中野組合能否續留LPL也引發關注。德瑪西亞盃國際邀請賽共有12支隊伍參賽，包括LPL賽區的WE、JDG、LGD；LCK賽區的KT、BFX、BRO；LEC賽區的NAVI、VIT；LCS賽區的SR、FLY以及LCP賽區的GAM、CBLOL賽區的RED。不過，JDG官方公布的選手陣容中，並沒有看到來自台灣的JunJia與HongQ，也一度引發兩人是否已經離隊的猜想。JDG今（29）日隨後發布聲明表示，由於JunJia與HongQ選手的亞運會行程與本次德瑪西亞盃賽程衝突，兩人無法參與本次賽事，因此由Angel選手以中路位置加入JDG，Xiaofang則擔任打野出戰。德瑪西亞盃國際邀請賽預計於10月3日至8日進行瑞士制線上賽，晉級的8支隊伍將從10月12日起進行實體淘汰賽，採單敗BO5賽制，最終於10月17日進行決賽，爭奪冠軍。事實上，台灣雙雄HongQ、JunJia去年底才一起從CFO轉戰LPL，加入JDG。兩人在2026年賽季初期也有不錯表現，JDG在LPL 2026 Split 1拿下亞軍，並在初陣挑戰賽First Stand 2026取得季軍佳績。不過進入第二賽段後，JDG開始出現狀態起伏。到了賽季後段，JDG在第三賽段例行賽取得8勝6敗，最終季後賽先被WE3:1，之後又被NIP以3比0擊敗淘汰，只能打區域資格賽爭取世界賽資格。到了區域資格賽時，JDG先以3比1擊敗WE，取得與IG爭奪世界賽資格的機會，最終再以1比3不敵IG，確定無緣2026世界賽。根據目前公開的選手合約資料，HongQ、JunJia 與JDG 的合約都到2026 年11 月17 日才結束，明年是否能續留LPL也將持續受到關注。