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▲何猷君（左）和奚夢瑤於2019年7月領證結婚，目前育有一子一女。（圖／Mario Ho IG@momomarioho）

已故澳門賭王何鴻燊和四房梁安琪的第四個兒子何猷君，在2019年與中國超級名模奚夢瑤領證結婚，昨（28）日夫妻倆在澳門上葡京酒店舉辦盛大的答謝宴，何猷君致詞時自虧「矮人家半個頭」卻成功追到老婆，梁安琪更在台上點名媳婦，大讚奚夢瑤善良又優秀，感謝她融入大家族。答謝宴上，何猷君和奚夢瑤喝完交杯酒後致詞，何猷君細數從追求、戀愛到結婚生子的點滴，自我揶揄：「很多見證了我明明矮人家半個頭還要去追小明（奚夢瑤），到最後談戀愛再到結婚生孩子，我實在非常感激你們，我也很感動！」並向愛妻許下「用這一生、下一生、下下一生直到永遠去愛她和守護她」。奚夢瑤笑說，因為這天是和Mario（何猷君）的重要日子，笑說父母甚至比她還要緊張，爸媽還悄悄準備了發言稿，送給新人12個字「健康喜樂，彼此珍惜，相互扶持」，而在接受了大家的祝福後，奚夢瑤一邊向現場親友致謝，一邊給予承諾，「我們也會帶著你們的祝福和關愛，過好我們的小日子，繼續孝順你們，我們愛你。」「四太」、何猷君母親梁安琪也親自上台致詞，她開心地說：「我好感恩，我兒子Mario遇到好善良、優秀的小明。由衷感謝小明願意融入我們的大家庭，為我帶來兩個可愛的小朋友！」一番公開表態被外界視為給予媳婦正式且高度的認可。