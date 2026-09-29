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2026愛知、名古屋亞運網球賽事昨（28）日受到大雨攪局，戶外賽程全面塞車，今（29）日改至室內球場進行。中華隊備受矚目的「夢幻混雙」謝淑薇／曾俊欣終於迎來首戰亮相，兩人在混雙32強碰上伊朗組合法爾扎米（Mandegar Farzami）／亞茲達尼（Ali Yazdani），首度於亞運合體就展現壓倒性默契，僅花55分鐘便以6：1、6：2直落二輕取對手，強勢挺進下一輪。謝淑薇與曾俊欣原定昨日登場，但名古屋連日雨勢導致賽程大亂，兩人的混雙首戰被迫順延一天。今日大會將賽事移至室內球場進行，這對跨世代組合並未受到延賽影響，一開賽就迅速進入節奏。面對伊朗組合，曾俊欣在底線以強勁抽球與穩定防守持續施壓，謝淑薇則鎮守網前，靠著多變手感、細膩截擊與節奏變化，讓對手難以判斷來球方向。中華組合從開局就掌握比賽主導權，發球局穩定、接發球局也不斷製造壓力，首盤只花26分鐘就以6：1先馳得點。這場比賽最明顯的優勢，在於兩人分工非常清楚。曾俊欣負責在底線拉高球速與對抗強度，讓伊朗組合很難舒服組織進攻；謝淑薇則用雙打經驗與網前判斷完成收尾，不斷用小角度截擊、放短與節奏變化破壞對手站位。謝淑薇過去在大滿貫女雙與混雙賽場累積豐富經驗，對雙打空間與節奏掌握本就極為出色；曾俊欣則具備男單選手的底線對抗能力與移動速度。兩人雖是亞運首度合體，但從首戰內容來看，組合互補性相當明顯，也讓中華隊混雙項目具備相當高的期待值。進入第二盤，伊朗組合試圖加壓反撲，但謝淑薇／曾俊欣在發球局掌握度更高，完全沒有讓對手看到太多機會。中華組合次盤轟出2記Ace球，一發進球率達73%、一發得分率74%，二發得分率更是7投7中、達到100%，發球局幾乎滴水不漏。盤中中華組合順利破發後拉開比分，越打越順，次盤僅耗時29分鐘便以6：2鎖定勝利。兩人全場兩盤合計只讓對手拿下3局，耗時不到1小時就收下勝利，為本屆亞運混雙征途打出漂亮開局。