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前一天才登場打高強度比賽！PAC最後身影曝光

▲賽特力早期效力於WWE，Triple H同樣發文回憶兩人過去在NXT共事的時光，稱讚賽特力擁有非凡才華，也是一名善良的人。（圖／X@Triple H）

賽特力被發現倒臥車內！死因仍待驗屍結果

曾以Neville之名征戰WWE！PAC靠高飛招式闖出名號

▲「PAC」以高飛招式聞名，招牌技「Red Arrow」（後稱「Black Arrow」）更成為代表性動作。（圖／翻攝畫面）

美國職業摔角界傳出悲痛噩耗，曾效力WWE、晚年成為全精英摔角（AEW）旗下明星的英國知名摔角手「PAC」賽特力（Benjamin Satterley），於台灣時間昨（28）日傳出過世消息，享年40歲。令人錯愕的是，他前一天才在芝加哥參加AEW大型付費賽事「All Out」，完成高強度比賽，AEW隨後證實死訊，目前詳細死因仍未公布。綜合外媒報導，賽特力最後一次公開亮相是在芝加哥附近NOW Arena舉行的「All Out」。當天他挑戰AEW國家冠軍安德拉德（Andrade El Ídolo），最終落敗，賽後兩人在擂台中央握手致意。當晚稍晚，PAC也現身AEW世界冠軍威爾・奧斯普雷（Will Ospreay）與「死亡騎士」領袖喬・摩克斯利（Jon Moxley）的主賽事相關橋段，未料隔天便傳出噩耗。AEW官方證實賽特力死訊，表示他出生於英國紐卡斯爾，2004年開始摔角生涯，之後活躍於世界各地摔角組織，憑藉創新的高難度動作與出色的擂台表現，贏得全球摔角迷喜愛。2019年，PAC與AEW簽約，並曾多次拿下AEW冠軍頭銜，在AEW歷史上留下許多精彩比賽。AEW也向賽特力的家人、朋友及粉絲致上最深切的哀悼。根據當地報導，賽特力於當地時間週日下午4時左右，被發現倒臥在伊利諾州德斯普蘭斯（Des Plaines）一間餐廳附近的車內，當時已沒有反應，民眾隨即報警。救護人員抵達後確認他已死亡。當地法醫表示，目前尚未確定死因，驗屍及相關檢驗結果仍待後續公布。消息傳出後，多名摔角選手及業界人士紛紛在社群平台悼念。AEW總裁東尼・可汗（Tony Khan）也公開悼念PAC。WWE高層Triple H同樣發文回憶兩人過去在NXT共事的時光，稱讚賽特力擁有非凡才華，也是一名善良的人。賽特力2012年至2018年間效力WWE，當時曾以「Adrian Neville」及「Neville」之名出賽，期間拿下NXT冠軍與NXT雙打冠軍，並曾兩度奪得WWE輕量級冠軍。他以高飛招式聞名，招牌技「Red Arrow」（後稱「Black Arrow」）更成為代表性動作，並因出色的空中技巧獲得「The Man That Gravity Forgot」等稱號。離開WWE後，賽特力於2019年加入AEW，並曾成為AEW International Championship前身AEW All-Atlantic Championship的首任冠軍，也曾兩度拿下AEW世界三人組冠軍。至於外界關注的死因，目前AEW官方及當地法醫均未公布確切原因，相關傳言尚未獲官方證實，仍須等待後續驗屍與調查結果。