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中職二軍總冠軍賽今（29）日開打，賽事採5戰3勝制。今年再度由富邦悍將二軍對決台鋼雄鷹二軍，兩隊連續2年在冠軍戰碰頭，台鋼力拚衛冕，富邦則尋求復仇。系列賽G1，富邦雖然開局陷入0：3落後，但19歲大物劉承佑在2局下敲出清壘三壘安打追平戰局，李宗賢5局下打回超前分，加上6局下單局灌進4分，終場富邦以9：4擊敗台鋼，搶下系列賽首勝。富邦二軍本季以47勝26敗5和、勝率0.644的成績穩居二軍例行賽第一，今年再次闖進總冠軍賽。去年富邦與台鋼同樣在二軍冠軍戰碰頭，最後由台鋼奪冠，今年兩隊再度狹路相逢，也讓系列賽多了復仇意味。G1富邦派出具備大聯盟資歷、但在831洋將大限被割捨無緣登上一軍的泰威掛帥先發。不過他開局並不順利，2局上遭遇亂流，連續被敲3支安打先失1分，接著投出保送形成滿壘，再被台鋼連續敲出2支高飛犧牲打，讓富邦陷入0：3落後。雖然先失3分，但富邦打線很快做出回應。2局下富邦攻勢串連，2出局後攻佔滿壘，19歲劉承佑站上關鍵打席，敲出三壘安打，一棒清空壘包，幫助富邦追成3：3平手。這支長打不只扳平比分，也把比賽氣勢重新拉回富邦手中。下一棒高捷再補上適時安打，送回劉承佑，富邦單局攻下4分，反以4：3超前。度過2局上亂流後，泰威在3、4兩局找回節奏，僅讓台鋼打者靠1次保送上壘，並猛飆4次三振。不過5局上泰威續投又被敲出2支安打，形成2出局一、二壘有人局面後退場。富邦換上李斯特接替登板，但台鋼老將郭阜林敲出追平安打，將比分追成4：4。泰威最終先發4.2局，用83球其中52顆好球，被敲6支安打失4分，投出7次三振、2次保送，無關勝敗。平手局面並沒有維持太久。5局下富邦立刻反攻，1出局一、三壘有人時，李宗賢擊出內野滾地球，靠著趁傳上壘，三壘跑者順利回本壘，富邦再度以5：4超前。6局下富邦把握台鋼投手群控球不穩的大好機會，單局獲得4次四死球，攻勢一路延續，單局再灌進4分，將比分拉開到9：4，也幾乎奠定勝基。投手方面，李斯特後援1.1局無失分，順利收下勝投。台鋼先發投手黃紹睿投3局被敲4安，投出1次三振、1次保送，失4分無關勝敗；賴智垣後援1局失1分，吞下敗投。