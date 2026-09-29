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內戰陷入深淵

緬甸「若開軍」（Arakan Army）與救難人員證實，緬甸軍政府於28日針對西南方若開邦（Rakhine State）若開軍控制區內的一處繁華集市發動空襲，造成至少50人死亡、58人受傷。這是軍政府近年來對反抗陣營及少數民族武裝組織所發動的最血腥空襲之一。綜合外媒報導，若開軍29日發布聲明表示，空襲發生於若開邦喬克濤鎮（Kyauktaw），該地位於緬甸第二大城曼德勒（Mandalay）以西約340公里處。週日正午時分，軍政府一架戰鬥機向當地集市附近投下兩枚炸彈，當場炸死多名攤商、顧客及路過行人。若開軍表示，空襲另造成58人受傷，其中22人傷勢嚴重。若開軍強烈譴責軍政府針對平民發動蓄意空襲，並在聲明中揚言「將於近期對直接負責的個人與組織採取有效的報復行動」。若開邦救援人員韋洪昂（Wai Hun Aung，音譯）向《美聯社》證實了上述傷亡數字。他表示，該市場是若開邦主要的批發中心，吸引來自全邦各地的商販與顧客，並痛心直言「這是若開邦有史以來最嚴重的空襲之一」。社群媒體上流傳的影音畫面顯示，空襲現場多棟建築陷入火海、車輛損毀變形，鄰近的一座橋樑部分結構遭炸毀。目前緬甸軍政府尚未對此事件公開回應，但過往軍方始終強調僅針對合法的軍事目標進行打擊，並指控反抗組織為恐怖份子。自2021年2月1日緬甸軍方發動政變、推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府以來，緬甸全境即陷入動盪與血腥衝突。在軍警以武力鎮壓和平抗議後，許多反對者紛紛拿起武器，與少數民族地方武裝組織結盟抗爭。作為若開族爭取自治的武裝力量，若開軍訓練有素、裝備精良。自2023年11月在若開邦發動大規模反攻以來，若開軍已重創軍政府，不僅攻佔一座具備重要戰略意義的區域軍事總部，更掌握了若開邦17個鎮區中的14個。隨著地面戰場節節敗退，軍政府除了封鎖貿易路線、加劇當地糧食短缺之外，更頻繁動用空中優勢對非軍事目標進行無差別轟炸。去年12月，軍政府即曾空襲若開邦妙烏鎮（Mrauk-U）的一家醫院，造成至少34人死亡、80人受傷。這場曠日持久的內戰已造成緬甸約10萬人死亡，超過350萬人流離失所。