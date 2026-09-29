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2026年名古屋亞運羽球賽事迎來男單金牌戰，泰國名將昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）以21：12、21：16直落二擊敗新加坡好手駱建佑（Loh Kean Yew），勇奪本屆亞運男單金牌。這不僅是昆拉武特自今年1月馬來西亞公開賽以來的首座單打冠軍，他更成為亞運史上第1位摘下羽球男單金牌的泰國選手；而落敗的駱建佑同樣寫下歷史，成為新加坡首位闖進亞運羽球單打決賽的球員。前世界冠軍昆拉武特在決賽中展現絕佳狀態，首局僅耗時20分鐘便先下一城。進入次局，儘管駱建佑試圖反撲緊咬比分，但昆拉武特隨即穩住陣腳拉開差距，最終成功收下勝利，並在賽後向全場觀眾鞠躬致意。值得一提的是，羽球霸主中國隊在本屆男單賽事徹底滑鐵盧，尋求衛冕的李詩灃與前世界球王石宇奇雙雙提早爆冷出局，導致中國隊在該項目未能進帳任何獎牌。在奪金的同1天，昆拉武特也正式重返男單世界排名第1的寶座。然而他在賽後的一宮市綜合體育館記者會上坦言，這個頭銜伴隨著巨大的壓力。「世界第1對我來說只是個數字，它帶來很多壓力，因為每個人都會用世界第1的標準來看待你。」昆拉武特強調，比起排名，他更看重在各大賽事中奪牌，「我的目標是在世錦賽、奧運或亞運等大賽中拿下獎牌，這比排名更重要。」談及決賽對戰駱建佑的策略，昆拉武特表示兩人已有一段時間未交手，他的戰術是率先施加壓力，並利用對手疲憊時容易發生簡單失誤的弱點來取分。對於能為泰國寫下歷史新猷，他激動地表示這簡直是美夢成真：「來這裡之前，我的狀態其實不足以奪牌。上一次亞運我在16強就出局，當時非常難過，但這次我拚盡全力拿到了金牌，大家都非常開心。」昆拉武特用這面別具意義的金牌，宣告自己已徹底走出先前的低潮。