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▲泰國41府淹水！洪災損失恐破110億泰銖，至少8人罹難（圖／截自ＢＢＣ）

泰國首都曼谷上週末遭遇暴雨襲擊，短短2、3天內累積雨量高達320毫米，幾乎等同該市9月整月的平均降雨量。洪水肆虐之下，多名學者與機構估算，這場水患恐造成上百億泰銖的經濟損失。泰國蘭實大學經濟系學者皮桑瓦尼（Aat Pisanwanich）估算，此次洪災對全國造成的經濟損失至少達110億泰銖（約新台幣104億元），若災情持續惡化，金額還會進一步攀升。他預測，這場水患將使泰國今年GDP成長率下修0.3個百分點至2.1%，第3季成長率更可能下修0.5個百分點至1.7%。皮桑瓦尼指出，曼谷及泰國東部地區恐承受最嚴重衝擊，尤其是批發與零售業；其他地區則以工業與農業受創較深。另一方面，泰國商會大學估計，光是曼谷一地的損失就高達70億泰銖（約新台幣66億元），全國總損失恐達123億泰銖（約新台幣117億元）。泰國內政部表示，自9月16日以來，全國共有41府傳出洪災，逾58萬戶家庭受災，至少8人罹難。內政部常務次長桑潘塔拉（Unsit Sampuntharat）指出，目前仍有逾8萬名居民受困於淹水區域，無法撤離。政府已緊急調派機動廚房與船隻投入救援，目標是在災害期間及洪水退去後至少7天內，持續為所有受困民眾提供每日三餐。據《路透社》報導，曼谷人口逾840萬，坐落於海拔僅約1.5公尺、由鬆軟黏土形成的河口三角洲上，長達半年的雨季期間，經常得與洪水對抗。截至28日，曼谷已有逾5901人撤離至234處緊急避難中心。此外，曼谷東方的羅勇府（Rayong）因2座水庫蓄水量超出負荷，當局也於28日發布強制疏散令。曼谷邦卡皮區（Bang Kapi District）街頭甚至出現「浮箱市場」，攤販以漂浮塑膠桶架設臨時攤位，居民則涉水前往購買生活必需品。60歲居民德努安（Bangorn Dednuam）冒雨涉水外出尋找食物，無奈表示：「我們已經沒有食物可以吃了，因為來不及準備，沒能及時收拾，冰箱裡什麼都沒有。」