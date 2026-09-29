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美股週二（29日）開盤後主要指數漲跌不一，美國公債殖利率和油價走低激勵股市投資人，提振科技股買氣，但是美債殖利率和油價仍在高點徘徊，整體市場情緒仍偏於謹慎，上下波動幅度甚微。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌89.02點或0.17％；標普500指數下跌4.60點或0.06％；那斯達克指數下跌26.342點或0.10％；費城半導體指數上漲212.22點或1.70％。焦點個股方面，台積電ADR股價在盤中下跌0.71％、輝達上漲0.51％、AMD上漲1％。記憶體類股方面，美光上漲1.24％、Sandisk下跌0.22％，SK海力士ADR股價上漲1.14％。根據《CNBC》報導，美國公債殖利率走高後有所回落，油價也出現下跌。美債殖利率與油價目前可說是制約美股上漲的兩大核心因素，摩根士丹利旗下「E*Trade」的投資長拉金（Christopher Larkin）表示，受制於美債殖利率與油價，市場整體來說缺乏動力，加上美聯儲態度偏鷹，除非勞動市場出現意外驚喜，否則股市表現可能會繼續弱於利率與能源市場。瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）投資長海菲爾（Mark Haefele）則表示，「我們認為投資人仍應保持佈局，以迎接股市進一步上漲的空間，並將『分散投資』作為投資組合的核心。」海菲爾指出，「我們同時繼續將固定收益資產評為『具吸引力』，並認為投資人應根據自身目標與投資期限，精準調校信用風險與存續期間。偏好收益導向的投資人可考慮短天期債券以降低存續期間風險；而能承受波動的投資人，則可關注中長天期優質債券的戰術性投資機會」。美國總統川普29日將召開AI午餐會，市場關注是否會有相關新政策宣布。此外，美國9月份消費者信心指數，以及8月份職位空缺與勞動力流動調查（JOLTS），均預計於本日稍後公布。