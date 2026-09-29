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▲年過花甲的黎燕珊保養得宜，目前已經升格為外婆。（圖／黎燕珊IG@evalaiyinshan）

62歲港星黎燕珊曾經獲得亞洲小姐后冠，1992年來台主演中視八點檔連續劇《廈門新娘》為台灣觀眾熟知，曾經和演員劉永有一段婚姻的她，近日在節目上鬆口明年計畫與認識超過20年的圈外男友再婚，一對子女更是「舉雙腳贊成」。據港媒報導，黎燕珊昨（28）日作客TVB節目《流行都市》接受訪問，滿面春風的她分享明年將踏入第二春的好消息，黎燕珊表示，與現任男友已經相識20多年，兩人都是教友，直到近兩年彼此距離拉近，關係才昇華為情侶，被問到婚期，黎燕珊嬌羞地說：「會的，快了快了，明年，明年會結婚！」黎燕珊說，這段姻緣是冥冥中註定，並不是自己強求而來，而自己覓得第二春譜出「黃昏戀」也獲得大女兒和小兒子的大力支持，「他們沒有意見，還經常稱讚他（男友）呢！」黎燕珊的愛女與媽媽感情非常要好，目前育有1名女兒，讓黎燕珊榮升做外婆，享受三代同堂之樂，黎燕珊也曾經透露兒子「好事已近」。1992年，黎燕珊嫁給邵氏出身的劉永，成為對方的第二任妻子，後來這段婚姻在後期變故，雙方於2004年正式離婚，當年外界盛傳黎燕珊無法忍受劉永的家暴與風流才決定分開，恢單後，她並沒有拿到一毛贍養費，多年來一人身兼父職，茹苦含辛地拉拔一雙子女長大，至於劉永後來曾經展開第三段婚姻，但最終仍以離婚收場。