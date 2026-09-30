日本影后岸井雪乃、台灣男星曾敬驊合作電影《鼠一般的你》，兩人是首次合作，岸井雪乃
對曾敬驊投入角色的認真態度印象深刻， 兩人透過真誠的交流逐漸培養默契，建立起自然動人的情感連結，岸井雪乃也大讚曾敬驊寫日文平假名的字跡很美。
曾敬驊對角色付出 岸井雪乃看了好感動
入行18年的岸井，因《鼠一般的你》首次到海外拍戲，她對曾敬驊努力真摯的態度留下深刻印象。
曾敬驊有大量的日文台詞，岸井細心觀察他如何學日文：「 他跟我說，他把台詞當做歌曲那樣去記， 然後再將看完中文劇本後的心境放進那些台詞中， 對戲時我真的可以感受到他那份很誠懇的心意。只要有心， 對方一定能接住並感受到那些情感，這是曾敬驊教會我的。」
岸井更發現曾敬驊寫日文平假名的字跡非常美，
一問之下才知道是拍《不良執念清除師》 時曾學書法所培養出的能力，讓岸井讚嘆：「我才意識到， 他不只是面對我們這部戲， 而是對所有作品都抱持著同樣真摯的態度， 並且把每部作品變成自己的東西，覺得他真的是很棒的人。」
岸井雪乃因身材嬌小獲選 認識曾敬驊重拾笑容
岸井雪乃曾以電影《惠子不能輸》扮演的語障拳擊手，
在日本電影金像獎封后，成為日本新生代實力派演員的代表人物， 這回演出《鼠一般的你》，挑戰與《惠子》 堅毅形象截然不同的角色「千澄」，因母親的離世失去方向， 在好友邀約下決定來台旅行，認識了曾敬驊飾演的台日混血男孩SI NSIN後，逐漸重拾笑容。
身高150公分的岸井外型相當符合原
著中「如鼠般嬌小」的設定，接到邀約時， 她也認為或許正是因為身材嬌小而獲得青睞。岸井說：「 嬌小這點是非常重要的條件， 加上當時導演真壁幸紀與製片阿部豪都很熱血地跟我說『 只有岸井能勝任這個角色』，聽到要在台灣拍， 並且要和台灣演員對戲，這些都是非常吸引我的原因。」
千澄喪母後的失落，在岸井的演繹下自然且真實，
來到台北後靜靜地漫步在街頭、 在飯店睡覺，沒有任何台詞，直到她遇見SINSIN。岸井笑說： 「其實我很喜歡她這樣，都到台北了卻一直在睡覺， 因為很累想睡覺，不玩手機，只是打開窗戶感受一下空氣， 我在詮釋千澄時覺得這樣的時間對人類來說也是很重要的， 而她能夠做到，也可以說是活得很健康吧，這甚至讓我有點羨慕。」
《鼠一般的你》劇情大綱 曾敬驊飾演寂寞男孩
《鼠一般的你》故事講述失去最愛的母親，女主角千澄（岸井雪乃 飾）深陷悲痛與喪失感之中。為了撫平內心的空洞，
她在朋友的邀請下前往台北觀賞演唱會，在陌生的台北街頭， 邂逅了擁有台灣母親與日本父親， 同樣感到寂寞憂傷卻難以名狀的男孩「SINSIN」（曾敬驊 飾）。透過日常的點滴與對話，兩人建立起暫時卻真摯的情誼， 在台北街頭展開一段療傷的過程。 千澄停滯的心也逐漸產生了微小的變化， 在悲傷中慢慢找回重生的力量。
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入行18年的岸井，因《鼠一般的你》首次到海外拍戲，她對曾敬驊努力真摯的態度留下深刻印象。
岸井更發現曾敬驊寫日文平假名的字跡非常美，
岸井雪乃曾以電影《惠子不能輸》扮演的語障拳擊手，
身高150公分的岸井外型相當符合原
千澄喪母後的失落，在岸井的演繹下自然且真實，
《鼠一般的你》劇情大綱 曾敬驊飾演寂寞男孩
《鼠一般的你》故事講述失去最愛的母親，女主角千澄（岸井雪乃 飾）深陷悲痛與喪失感之中。為了撫平內心的空洞，