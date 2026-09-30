日本影后岸井雪乃、台灣男星曾敬驊合作電影《鼠一般的你》，兩人是首次合作，岸井雪乃對曾敬驊投入角色的認真態度印象深刻，兩人透過真誠的交流逐漸培養默契，建立起自然動人的情感連結，岸井雪乃也大讚曾敬驊寫日文平假名的字跡很美。

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曾敬驊對角色付出　岸井雪乃看了好感動

入行18年的岸井，因《鼠一般的你》首次到海外拍戲，她對曾敬驊努力真摯的態度留下深刻印象。曾敬驊有大量的日文台詞，岸井細心觀察他如何學日文：「他跟我說，他把台詞當做歌曲那樣去記，然後再將看完中文劇本後的心境放進那些台詞中，對戲時我真的可以感受到他那份很誠懇的心意。只要有心，對方一定能接住並感受到那些情感，這是曾敬驊教會我的。」

岸井更發現曾敬驊寫日文平假名的字跡非常美，一問之下才知道是拍《不良執念清除師》時曾學書法所培養出的能力，讓岸井讚嘆：「我才意識到，他不只是面對我們這部戲，而是對所有作品都抱持著同樣真摯的態度，並且把每部作品變成自己的東西，覺得他真的是很棒的人。」

▲《鼠一般的你》曾敬驊（左起）、岸井雪乃、中田青渚、藤原季節。（圖／華映娛樂）
▲《鼠一般的你》曾敬驊（左起）、岸井雪乃、中田青渚、藤原季節。（圖／華映娛樂）
岸井雪乃因身材嬌小獲選　認識曾敬驊重拾笑容

岸井雪乃曾以電影《惠子不能輸》扮演的語障拳擊手，在日本電影金像獎封后，成為日本新生代實力派演員的代表人物，這回演出《鼠一般的你》，挑戰與《惠子》堅毅形象截然不同的角色「千澄」，因母親的離世失去方向，在好友邀約下決定來台旅行，認識了曾敬驊飾演的台日混血男孩SINSIN後，逐漸重拾笑容。

身高150公分的岸井外型相當符合原著中「如鼠般嬌小」的設定，接到邀約時，她也認為或許正是因為身材嬌小而獲得青睞。岸井說：「嬌小這點是非常重要的條件，加上當時導演真壁幸紀與製片阿部豪都很熱血地跟我說『只有岸井能勝任這個角色』，聽到要在台灣拍，並且要和台灣演員對戲，這些都是非常吸引我的原因。」

千澄喪母後的失落，在岸井的演繹下自然且真實，來到台北後靜靜地漫步在街頭、在飯店睡覺，沒有任何台詞，直到她遇見SINSIN。岸井笑說：「其實我很喜歡她這樣，都到台北了卻一直在睡覺，因為很累想睡覺，不玩手機，只是打開窗戶感受一下空氣，我在詮釋千澄時覺得這樣的時間對人類來說也是很重要的，而她能夠做到，也可以說是活得很健康吧，這甚至讓我有點羨慕。」

《鼠一般的你》劇情大綱　曾敬驊飾演寂寞男孩

《鼠一般的你》故事講述失去最愛的母親，女主角千澄（岸井雪乃 飾）深陷悲痛與喪失感之中。為了撫平內心的空洞，她在朋友的邀請下前往台北觀賞演唱會，在陌生的台北街頭，邂逅了擁有台灣母親與日本父親，同樣感到寂寞憂傷卻難以名狀的男孩「SINSIN」（曾敬驊 飾）。透過日常的點滴與對話，兩人建立起暫時卻真摯的情誼，在台北街頭展開一段療傷的過程。千澄停滯的心也逐漸產生了微小的變化，在悲傷中慢慢找回重生的力量。


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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...