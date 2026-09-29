大樂透第115000092期今（29）日晚間開獎，中秋加碼獎項也持續開出。台彩晚間10點公布派彩結果，本期大樂透2億元頭獎未開出，下期頭獎上看2.3億元。但在貳獎開出2注，分別由台中、高雄的彩券行開出，得主均分仍有144萬4395元獎金。此外，中秋加碼100萬元獎項則開出4組，5千元獎項開出446注。《NOWNEWS今日新聞》整理大樂透中秋加碼中獎彩券行一次看。
大樂透中秋加碼活動持續進行，今（29）日100萬元獎項開出4組，總中獎注數為5注，其中3組為單注中獎，1組為2注均分，下期剩餘47組；本期5千元獎項開出446注，剩餘3,289注，10月2日將繼續加開100萬元獎項及5千元獎項。
🟡9月29日大樂透貳獎中獎彩券行一覽
高雄市燕巢區中民路642號1樓－鑫富貴彩券行
台中市大里區永隆路525號1樓－永隆彩券行
🟡9月29日大樂透中秋加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
高雄市楠梓區三山街2號1樓－包你富有彩券行
高雄市三民區義華路36號1樓－來來金彩券行
台中市北區邱厝里學士路153-1號1樓－錢來富彩券行
台中市北屯區平興里大連路三段203號－發發發商行
台中市大甲區順天路183號1樓－鎮瀾恭彩券行
至於今彩539部分，今（29）日也開出兩注800萬頭獎，中獎彩券行分別位於台北市、花蓮縣。
🟡9月29日今彩539頭獎中獎彩券行一覽
台北市士林區社子街19號1樓－宏億彩券行
花蓮縣花蓮市國富里莊敬路48號1樓－鑫旺旺彩券行
🟡9月29日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：10、17、34、40、41、42、44、47。
大樂透獎號：01、02、04、13、30、38，特別號27。
49樂合彩：01、02、04、13、30、38。
今彩539：06、13、17、26、28。
39樂合彩：06、13、17、26、28。
3星彩：891。
4星彩：2946。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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🟡9月29日大樂透貳獎中獎彩券行一覽
高雄市燕巢區中民路642號1樓－鑫富貴彩券行
台中市大里區永隆路525號1樓－永隆彩券行
高雄市楠梓區三山街2號1樓－包你富有彩券行
高雄市三民區義華路36號1樓－來來金彩券行
台中市北區邱厝里學士路153-1號1樓－錢來富彩券行
台中市北屯區平興里大連路三段203號－發發發商行
台中市大甲區順天路183號1樓－鎮瀾恭彩券行
🟡9月29日今彩539頭獎中獎彩券行一覽
台北市士林區社子街19號1樓－宏億彩券行
花蓮縣花蓮市國富里莊敬路48號1樓－鑫旺旺彩券行
🟡9月29日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透中秋加碼獎號：10、17、34、40、41、42、44、47。
大樂透獎號：01、02、04、13、30、38，特別號27。
49樂合彩：01、02、04、13、30、38。
今彩539：06、13、17、26、28。
39樂合彩：06、13、17、26、28。
3星彩：891。
4星彩：2946。
※派彩結果以台彩官網資料為主。