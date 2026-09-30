金馬執委會昨（29）日舉辦「金馬63遞獎大使暨禮品開箱記者
會」，本屆擔任金馬獎遞獎大使的裴子齊、羅晨恩、玨君、周健瑜四 位影壇新秀首度齊聚亮相，並邀來去年遞獎大使何曼希回娘家傳授遞獎經驗。不僅如此，現場開箱金馬禮品，總價值25萬元，有香氛、按摩組合，得獎者還能獲得許光漢代言的蒸氣電子衣櫥第二代。
金馬遞獎大使接棒 裴子齊、羅晨恩、玨君、
周健瑜
今年第63屆金馬獎遞獎大使由裴子齊、羅晨恩、玨君、
周健瑜四位新生代演員接棒，他們各自在影集、電影、 劇場等不同表演領域嶄露頭角。裴子齊以《欠妳的那場婚禮》 中飾演年輕版黃迪揚的亮眼表現受到關注，也在音樂劇《 我的遺願清單》中展現不俗的唱演功力。 有廣告及短片拍攝經驗的羅晨恩，在《陽光女子合唱團》 首度挑戰大銀幕，劇中動人的吉他彈唱令人印象深刻。
玨君以細膩又充滿生命力的表演獲得矚目，從短片《她說》、《
修不修》一路拓展至公視台語台影集《小孩才做選擇》 及樓一安導演電影《夢蛇》。周健瑜則勇於挑戰不同類型角色， 演出的《看現場》、《修不修》、《動物本能》皆入圍第48屆金穗 獎，持續累積豐富表演經驗。
四位新生代演員各具特色，持續累積作品，此次擔任金馬63遞獎大
使，屆時將穿著台灣設計師汪俐伶同名品牌WANGLILING量 身打造的紅毯禮服登場， 以新世代的活力與表演能量為典禮增添亮點。
精選34項禮品榮耀 金馬入圍者及得獎者皆有
每年備受電影人期待的金馬獎入圍禮品，今年攜手32個品牌，推出
34項好禮組成「入圍者及得獎者的專屬禮品」，總價值超過25萬 元，讓入圍及得獎者從裡到外都能感受最尊榮的禮遇。
禮品包括Super Junior成員東海與銀赫代言的KP記憶香氛、藝人高宇蓁自創保養品牌J.GAO的面膜與舒顏按摩板組合，以及iHOPE醫願診所提供超過萬元的五項健康體驗。台灣百年香品牌林源美香店則獻上木
質與草本兩款線香禮盒。
另外還有許多生活用品，PORTER INTERNATIONAL的「台灣花布」托特包、U
ffy首創遠紅外線按摩梳、物外YSTUDIO透明鋼珠筆與天燈 造型和紙、HYDY碳黑及透明款聯名冷水瓶，今年更攜手萬華艋舺 龍山寺推出聯名平安符，護佑影人金馬如意。
得獎者禮品更大！可得許光漢代言電子衣櫥
今年得獎者，將額外獲得史上數量最多的得獎禮品！包含許光漢代言
LG Styler® AI蒸氣電子衣櫥第二代、iHOPE醫願診所價值5萬元「 得獎人專屬健康管理體驗」、Slider「金馬63限定款賽博小 火箭」電動自行車，以及讀墨mooInk Chill金馬63聯名紀念款彩色電子書閱讀器、物外YSTUD IO「聯名經典按壓原子筆及黃銅紙鎮組」；最佳男女主角、 最佳導演更可獲得眠豆腐寢具組。
金馬獎入圍明公布 直播資訊一次看
第63屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，頒獎典禮於11月2
2日在臺北流行音樂中心舉行， 台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVide o影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（StarHub）、 馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外， 其餘地區皆可透過金馬YouTube同步觀賞 。更多金馬相關訊息將陸續公布，請鎖定金馬官網、Faceboo k粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP， 掌握第一手消息。
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今年第63屆金馬獎遞獎大使由裴子齊、羅晨恩、玨君、
玨君以細膩又充滿生命力的表演獲得矚目，從短片《她說》、《
四位新生代演員各具特色，持續累積作品，此次擔任金馬63遞獎大
每年備受電影人期待的金馬獎入圍禮品，今年攜手32個品牌，推出
禮品包括Super Junior成員東海與銀赫代言的KP記憶香氛、藝人高宇蓁自創保養品牌J.GAO的面膜與舒顏按摩板組合，以及iHOPE醫願診所提供超過萬元的五項健康體驗。台灣百年香品牌林源美香店則獻上木
另外還有許多生活用品，PORTER INTERNATIONAL的「台灣花布」托特包、U
今年得獎者，將額外獲得史上數量最多的得獎禮品！包含許光漢代言
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