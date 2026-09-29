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廢校變社區交流中心 咖啡廳、共享辦公空間進駐

147年老校舍重生 將變身「燒烤學校」

20年關閉近9000所學校 約2000校仍閒置

日本人口持續減少，少子化衝擊下，各地學校陸續面臨裁撤、整併命運。靜岡縣近年也有不少校園走入歷史，但部分閒置校舍並未就此荒廢，而是透過民間創意轉型為豪華露營、咖啡廳、共享辦公空間甚至地方市集，重新成為社區的重要據點。根據日媒「靜岡電視台」報導，位於靜岡縣島田市的湯日小學就是成功活化的案例之一。這所小學因學校整併而關閉後，由民間業者投入約4億日圓（約新台幣8千1百萬元）進行改造，並於2021年重新開幕，搖身一變成為豪華露營勝地。校園內原本的理科教室與家政教室，被改造成爆米花製作、托特包DIY等體驗空間；昔日校長室被改建成附設三溫暖的浴室。至於校園戶外，則設置配備大型床鋪、沙發與冷氣的帳篷，讓遊客可以在宛如飯店般舒適的環境中體驗戶外生活。這座「住進小學校園」的特殊住宿設施，靠著濃厚的懷舊氛圍打出名號，每年吸引超過1.3萬人造訪，遊客最常說的一句話就是「好懷念」，實際住進小學校園，成為吸引遊客的重要特色。除了觀光用途，部分廢校也被重新賦予社區功能。靜岡縣熱海市的舊網代小學，2024年起轉型為地方交流據點，導入咖啡廳、共享辦公空間及創業試驗店等設施。今年8月2日，校園內更舉辦市集活動，設置套圈、手作商店與攤販，吸引居民前來交流。舊校舍最大的優勢是空間寬敞，孩子們可以自由活動，但另一方面，大型建築的維護與管理費用也相當可觀。這正是日本各地廢校活化面臨的共同難題，校舍雖然重新找到用途，但如何長期負擔維護成本，仍是一大考驗。以靜岡縣伊東市為例，當地14所幼兒園經過整併後縮減為7所，小學也從10所減至7所。然而，不少遭裁撤的校舍與園舍除了充當倉庫外，至今仍沒有明顯的新用途。其中，擁有147年歷史的川奈小學在2021年3月停校。雖然學校功能走入歷史，但校舍、體育館與操場仍完整保留，伊東市一直希望將其重新打造為地方新據點。市政府2024年度公開徵求民間業者活化方案，當時雖有兩家公司提出構想，最終卻未能簽約。經過再次招商後，直到2026年3月才終於與當地家事代辦服務業者「Ales Farmer International」簽署合作協議。業者計畫將川奈小學改造成主打伊豆海鮮與山產的「燒烤學校」，除了採用當地食材，也希望創造地方就業機會。面對居民關心的交通壅塞與噪音問題，業者也在說明會上提出相關對策。部分居民對計畫表示期待，認為只要能與地方共存，讓這棟老建築「活起來」，甚至讓居民也能使用，就是值得支持的方向。日本官方顯示，2004年至2023年的20年間，全日本共有8850所學校關閉，其中約2000所至今仍未找到有效的活化方式。神奈川大學名譽教授大竹弘和長期研究廢校活化問題。他認為，地方政府單靠行政機關判斷一棟廢校舍究竟具有多少價值並不容易，因此應在取得居民共識的前提下，積極引入民間力量。大竹弘和表示，「重要的是讓民間提出各種方案，發揮民間的智慧與創意」。行政部門不妨將舞台交給民間，透過不同業者提出的構想，尋找校舍的新可能性。