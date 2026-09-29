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不滿黃世杰「被摸頭」說！里長連署反擊

里長列「5大訴求」 要求市府公開環評資料

桃園市長張善政規劃在桃園航空城第一期「推高階IC載板專區」，佔地面積40公頃，未來可能會再因需求擴大至近100公頃，盼形成產業聚落。對手、民進黨桃園市長參選人黃世杰痛批，市府事先沒提出完整環境配套、沒與地方溝通，近期才找上大園區里長說明，質疑是企圖用「私下摸頭」方式來化解地方疑慮。對此，在地里長今（29）日發聯合聲明強調，進市府是幫居民把問題問清楚，「我們不是任何政黨的政治棋子」。為了和在地民眾溝通航空城設置高階IC載板專區，張善政把在地里長找進市府進行座談，針對環境、用水、用電等地方關切議題交換意見。不過，黃世杰痛批這行為是「私下摸頭、陷基層里長於不義」，要求張善政道歉。但這樣說法引發地方反彈，包括菓林、海口、竹圍、沙崙、圳頭、橫峰、青山、青峰、五權、埔心、大海、三石等12位里長透過聲明表示，「聽取說明，不代表接受政策；提出問題，不代表反對產業；與市府溝通，更不代表替誰背書！」里長們強調，航空城居民歷經土地徵收、搬遷及安置，付出相當大的生活代價，因此面對高階IC載板專區規劃，地方當然有責任把環境及生活影響問清楚。支持航空城發展，不等於放棄居民權益；支持高科技產業，也不代表所有條件都不必追問。「我們不替市府背書，也不替任何候選人背書」，唯一立場就是資料公開、標準透明、程序完整、居民參與。因此，要求桃園市府提出五項要求：第一，公開「低污染、低耗能、低用水、高附加價值」的「3低1高」審查標準。第二，公開水、電、廢水、空污、廢棄物、噪音、交通及緩衝距離等完整環境影響資料。三、依法落實相關法定程序及地方說明會、公聽會。四、建立長期資訊公開與地方溝通機制，第五，安排地方代表實地參訪現代高階IC載板工廠，實際了解製程及污染防制措施。