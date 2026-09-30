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電力供需是數學題 非信心喊話可填補缺口

佛教經典及《伊索寓言》中均有引述「盲人背跛子」的故事：盲者有腳卻無視野，跛者有目卻難步行，唯有相依互補才能化險為夷。這段寓言故事恰恰是當前台灣能源困局的最佳寫照。蔡政府從2017年至2025年推動「非核家園」目標，本寄望天然氣與綠電扛起供電重任；豈料接棒的賴政府面對現實壓力，政策急轉彎，將目光重新鎖定核電重啟。為什麼本該是十年大計的能源政策，會有如此急遽變化？除了執政者本身對於核能態度不同，主因正是核電陸續除役後，天然氣深受國際能源價格波動所苦，光電與風電又發展始終未達預期。然而，執政團隊近2年過度寄望核電作為能源唯一解，彷彿重啟後就能確保電力永保安康，不僅陷入政策轉彎輿論風暴，面對核安、核廢料與社會共識的難題；另一邊，協助10年能源轉型的綠電業者一夕淪為板凳球員，也逐步失去對台灣綠電市場信心。經濟學常提到「魚與熊掌不可兼得」，但能源政策不是非黑即白的「零和遊戲」，是依循經濟學上的「雞蛋不要放在同一個籃子」分散風險。能源政策並非單選題，核電縱有解燃眉之急的「短多」，綠電才是永續發展的「長多」，政府不應單押一方；如同前述的「盲跛相助」，唯有兩者併行、優勢互補，才能穩定台灣電力。而能源圈存在一句話，「電力供需就是數學」，每度電都是由每座電廠、每條電路一筆筆加總，再怎麼信心喊話，都無法憑空克服每項能源背後的物理極限與系統代價。無論挺核還是挺綠，一道電力數學題要經得起檢驗，政府就必須公開數據與計算公式，但像是 AI 浪潮帶來的電力缺口多大、核電重啟需填補多少缺口與具體時程，至今仍是一張空白支票。尤其，當前政府已朝向核電重啟，今年所公布的最新版長期電源計畫、2030能源轉型白皮書卻沒有看到對核電未來規劃及預估，不禁讓人懷疑難道政府核能政策只是在打假球？而存在於計畫書的2030年、2035年綠電裝置容量目標，卻又缺乏背後依據，能源署也無法清楚說明有限時間內達標的路徑，記者會上僅有罐頭式政策宣示。試問，光電目標連年失守、風電因廠商退出與融資困境進度延宕，連既有「基載綠能」的地熱發電都頻繁下修目標，社會還需要忍受多少次，經濟部能源署常態性跳票？更遑論，行政院長卓榮泰今年8月要求，經濟部依據AI產業需求上修長期用電成長率，這牽涉到未來每年總電量、供給量及能源規畫，但當被問何時公布期程，能源署態度閃避，缺乏政府機關對國家用電的積極應對。