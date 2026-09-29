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台北市金華國中營養午餐在9月爆出食安爭議，有學生吃了小卷料理後，陸續出現嘔吐、腹瀉症狀。教師節當天，校長黃啟清發公開信道歉，今（29）日台北市長蔣萬安特別到學校視察，並拿儀器測試營養午餐的鹹度，卻遭外界痛批「該檢測的是鮮度、不是鹹度」。對此，蔣萬安晚間發文表示，「測鹹度」這件事已維持10年，每次的紀錄都是讓供餐品質有一套客觀數據可以長期追蹤。蔣萬安強調，金華國中的營養午餐在送到孩子們餐桌前，是經過層層把關，家長會每天都會透過「電子鹽度計」測試鹹度。只要花3至5秒就會知道受測的餐點數值，並每天記錄相關數據，讓孩子吃進嘴裡的味道不是只有經驗判斷，而是有一套客觀數據能長期追蹤。蔣萬安表示，金華國中每個月的營養午餐菜單，都會經過午餐供應委員會、家長、營養師、學校和團膳業者長時間討論菜色、烹調方式，一道一道確認、一次一次調整。而家長會也會分頭吃兩家業者的餐點、尋班了解孩子實際用餐情況、監看廚餘回收量，最後透過聯絡群組把當天觀察的狀況，即時回饋給團膳業者。最後，蔣萬安特別感謝每位替孩子把關營養午餐的家長、志工與學校同仁。孩子的一餐，從來都不是小事。家長、老師、營養師和第一線工作人員，你們辛苦了！