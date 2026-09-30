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▲皇冠中學幕後推手、台灣籍校董孫儒君強調「學業與體育並進」，校內球員平均成績需維持80%以上，兩年已助17人進軍NCAA。（圖／皇冠中學提供）

皇冠中學未來將攜手臺北市私立新民高中與國內HBL名校，引進外籍教練團與北美大學球探資源，為台灣球員打造直通國際舞台的升學跳板。（圖／大會提供）

位於加拿大多倫多的皇冠中學（Royal Crown School, RCS）近年在北美高中籃球舞台打出名號，不僅於指標性賽事「Grind Session 世界錦標賽」締造二連霸，更獲加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）親自致發官方賀信，肯定該校在教育與青少年體育發展上的成果。值得注意的是，這所北美籃球名校的幕後推手，正是來自台灣的校董孫儒君。皇冠中學近年積極整合學術、體育與國際升學資源，培育學生運動員邁向NCAA、世界百大名校與職業舞台。孫儒君也規劃將相關資源帶回台灣，未來將與積極轉型國際雙語教育的臺北市私立新民高級中學展開運動教育學術交流，並攜手傳統HBL高中名校，打造台灣與加拿大學子邁向國際頂尖舞台的雙軌橋樑。加拿大總理馬克·卡尼於官方賀信中，特別肯定皇冠中學女子籃球代表隊的傑出表現，稱其為「透過天賦、紀律以及對卓越不懈追求所能達成成果的強大典範」。他也指出，學校領導層的遠見與承諾，成功打造出能讓學生運動員發揮全部潛能的優質環境。皇冠中學近年已逐漸成為北美NCAA與女子職籃人才培育的重要搖籃。校方指出，該校是加拿大少數獲NIKE官方贊助的中學籃球隊，並擁有具NCAA與NBA資歷的教練團。過去兩年間，超過60所美國NCAA大學教練曾跨國前往選材，並成功協助17名球員進入NCAA體系。皇冠中學校董孫儒君表示，學校最希望打破傳統教育中「學業與體育只能二選一」的迷思。她強調，自己常問學生：「你對目標究竟只是喜歡，還是真正熱愛？」只要答案是熱愛，學校就會傾盡資源，全力協助學生完成夢想。皇冠中學的培育模式強調「學術為基，體育為翼」。校方指出，所有參與籃球精英培訓的學生，學業平均成績都必須維持在80%以上。也因為同時重視課業與競技發展，皇冠學子才能在北美高度競爭的高中體育與升學環境中脫穎而出。校園設施方面，皇冠中學擁有24小時專屬籃球場館、四星級單間宿舍、頂級重訓設施、室內溫水游泳池與奧林匹克標準體育館，為學生打造完整訓練與生活環境。秉持將世界級資源帶回台灣的初衷，孫儒君正積極促成加拿大皇冠中學與台灣在地學校的跨國鏈結。其中，具備體育發展傳統、並正推動國際雙語轉型的臺北市私立新民高級中學，將成為未來重點合作夥伴。雙方規劃結合新民高中體育傳統與皇冠中學冠軍教練團資源，推動跨國教練巡迴診所、籃球體驗營與運動教育交流，直接在台灣挖掘具備NCAA潛力的青年球員。同時，兩校也將透過短期交流、海外研習與課程對接，協助學生銜接加拿大安大略省高中學分（OSSD）與海外升學管道。此外，皇冠中學也規劃與台灣傳統HBL高中名校展開競技運動合作，讓台灣球員不只在國內賽場累積經驗，也能提早接軌北美訓練、比賽與大學選材體系。除體育培訓外，皇冠中學也提供完整國際銜接計畫。在商科與科技領域，學校與多倫多大學羅德曼商學院（Rotman School of Management）合作「青少年商業領袖項目」，並建置配備3D列印、AI機器人與VR／AR設備的創客實驗室，讓學生在高中階段就能接觸大學級課程與實作資源。語言與升學方面，皇冠中學本身為雅思（IELTS）與AP官方授權考點，學生可在熟悉環境中完成考試。學校也與多倫多大學語言中心合作「學術英語直通課程」，達標者可免托福或雅思成績直升多倫多大學。皇冠中學提供從「STEM科技夏令營」、「籃球菁英體驗營」到長期「高中留學計畫」等多元選項，盼為台灣家庭打造安全、透明且完整的國際教育平台。加拿大多倫多皇冠中學成立於2005年，提供7至12年級完整中學課程。校方表示，歷年來保持高大學錄取率，其中多數畢業生錄取世界百大名校。學校以名校保送班、羅德曼商學院青少年領袖計畫及籃球精英項目聞名，致力於為全球學子打造兼具學術、體育與國際發展的教育環境。