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使用錯誤率狂飆！官方急發聲明徹查

▲AI Claude 也累積了超過 1.1 萬筆的當機通報，顯示有大批美國用戶的日常使用受到波及。（圖／Claude官網）

災情蔓延台灣！搜尋當機、播歌中斷

全球知名串流音樂平台 Spotify 與 Anthropic 旗下的當紅 AI 服務 Claude 今（29）日雙雙傳出嚴重的服務異常。根據知名斷線追蹤網站 Downdetector 的最新統計數據顯示，美國地區已有超過 2.8 萬名用戶回報這兩項服務出現連線問題，一票用戶歌聽到一半當機。面對突如其來的當機災情， Spotify 與 Anthropic 官方均已出面證實，並表示工程團隊正在緊急調查與搶修中。據路透社報導，截至美東時間上午 10 時 12 分， Downdetector 平台已瞬間湧入超過 1.7 萬筆針對 Spotify 的異常回報，而 Claude 也累積了超過 1.1 萬筆的當機通報，顯示有大批美國用戶的日常使用受到波及。對此， Spotify 隨後迅速透過社群平台發文表示，官方已注意到服務出現「一些問題」，內部團隊正全力進行調查；同時， Anthropic 也對外發布聲明，坦言目前正針對 Claude 各項服務出現「錯誤率升高」的異常狀況展開全面徹查。這波當機潮不僅衝擊美國，台灣的社群平台也開始陸續湧現大量針對 Spotify 異常的哀號與討論。根據國外用戶回報，問題主要集中在 App 當機、音訊串流失敗以及伺服器連線中斷等方面。不少台灣網友也無奈表示， Spotify 突然陷入「搜尋不出歌曲、一直無法載入」的窘境，但手機裡其他的網路服務卻仍能正常運作。更有受災用戶崩潰直呼，不僅完全搜尋不到心儀的歌曲，甚至有人遇到「音樂播不到 10 秒就直接當掉」的嚴重情形，期盼官方能盡速找出原因並釋出修復更新。