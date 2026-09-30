中華隊靠著下午克拉術女將施劉俐伶收進一面銀牌，獎牌正式開張，後續射擊一哥楊昆弼又在男子不定向飛靶個人決賽同樣奪銀，以及自由車女子團體競速賽奪下銅牌，中華隊單日收進2銀1銅，總獎牌數來到3金10銀24銅，總獎牌數37面

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克拉術再奪1銀 楊昆弼決賽遭到逆轉

楊昆弼被逆轉差很大 科威特率先拿到第4金、逆轉中華隊

Khaled Al Mudhaf從預賽第5，一路大逆轉變成金牌，不僅讓楊昆弼飲恨奪銀，也幫助科威特搶先拿到第4金，排名正式超車中華隊，佔據第13名席位，中華隊則暫時排在第14名。

中國143面金牌穩居榜首 哈薩克第5掉到第8

名古屋亞運9/29各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 143 62 49 254 2 日本 45 71 67 183 3 韓國 24 27 44 95 4 烏茲別克 14 17 13 44 5 泰國 12 9 12 33 6 巴林 11 5 4 20 7 伊朗 10 16 11 37 8 哈薩克 9 17 25 48 9 北韓 7 5 6 18 10 印度 6 21 25 52 14 台灣 3 8 23 34

2026年名古屋亞運29日賽程結束，，但正好是科威特48歲傳奇射手Khaled Al Mudhaf同場逆轉擊敗楊昆弼，為科威特奪下第4金，也將中華隊從第13名擠到第14。中華隊29日同樣有多位選手在各項目出賽，下午獎牌正式開張，由克拉術女將施劉俐伶一路從早上打到下午，晉級到金牌戰才敗下陣來，為中華隊收下一面銀牌。克拉術本屆大放異彩，代表隊最終獲得2銀1銅表現出眾。施劉俐伶奪銀後不久又傳捷報，遠在愛知縣綜合體育館參賽的射擊一哥楊昆弼，於男子不定向飛靶個人決賽拚到最後，可惜最後一靶失守，以25：26遭到科威特48歲傳奇射手Khaled Al Mudhaf逆轉，收下一面銀牌。值得注意的是，這場比賽對2國獎牌數差異極大，中華隊目前11天賽程打完，總計收下3金10銀與24銅，總獎牌數37面，最後4天賽程中，包含「獎牌庫」射箭隊、柔道一哥楊勇緯、拳擊好手林郁婷、陳念琴與網球項目都還沒結束，仍有機會在最後海底撈月奪金，排名上演大逆轉。其他國家方面，中國143面金牌仍穩居榜首，接續是日本、韓國，前10名國家排名變動最劇烈的國家是哈薩克，因單日無金牌進帳，加上後方的泰國、巴林與伊朗都有選手奪金，哈薩克排名從原本第5名直接掉到第8。