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30年期美債殖利率突破5.6% 創2002年來新高

道瓊9月跌3.5% 恐終結連5月上漲

美國公債殖利率持續攀升，再度對華爾街股市形成壓力。30年期美債殖利率週二（29日）盤中一度突破5.6%，創下2002年6月以來新高，10年期美債殖利率也一度升破5.29%。在高油價與高利率雙重壓力下，美股三大指數全面收黑，連續第2個交易日下跌，其中銀行股普遍走弱。道瓊工業指數終場下跌131.59點、跌幅0.26%，收在51349.92點；標普500指數下跌0.16%，收7670.84點；那斯達克綜合指數下跌0.09%，收26797.54點。儘管三大指數尾盤均自盤中低點回升，仍未能扭轉跌勢。費城半導體指數上漲163.92點，或1.32%，報12629.16點。台積電ADR漲4.06美元或0.90％、收456.94美元；台指期夜盤漲698點或1.46％、收48479點。銀行類股成為當天主要弱勢族群之一，摩根大通（JPMorgan Chase）、摩根士丹利（Morgan Stanley）及美國銀行（Bank of America）股價均收低，追蹤金融類股表現的Financial Select Sector SPDR Fund（XLF）也下跌。根據CNBC報導，債券市場的劇烈波動持續牽動美股。30年期美國公債殖利率盤中一度升破5.6%，來到2002年6月以來未見的水準；作為市場重要指標的10年期美債殖利率，盤中高點也突破5.29%。近期油價居高不下，加上美債殖利率持續攀升，使股票等風險性資產面臨更大壓力。美股週一（28日）才明顯走弱，道瓊下挫逾300點，標普500及那斯達克分別下跌0.8%與0.9%，週二再度收黑後，三大指數均寫下連續2個交易日下跌。Aristotle Pacific Capital董事總經理暨投資組合經理克林格霍弗（Jeff Klingelhofer）分析，市場目前逐漸相信，通膨最終可能降溫，但代價恐怕是需求遭到破壞。在這種預期下，股市走低、殖利率上升，市場也正逐步反映聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）處理通膨的政策方向。隨著9月底逼近，美股主要指數本月及第3季表現呈現分歧。截至週二，標普500指數9月累計下跌約0.2%，道瓊則下挫3.5%，若月底未能扭轉跌勢，道瓊將結束先前連續5個月上漲紀錄；相較之下，那斯達克9月仍累計上漲逾1%。若從第3季來看，標普500與那斯達克目前均累計上漲約2%，道瓊則下跌近2%。