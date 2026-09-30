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▲席惟倫近期很愛玩飛盤運動。（圖／翻攝自席惟倫臉書）

女星席惟倫過去曾與周予天、王子邱勝翊、劉書宏、張立昂等男星傳出過緋聞，堪稱演藝圈發電機，今（30）日她又遭週刊爆料，疑似已有新歡，與一名在飛盤社團認識的男生Leo走得很近。兩人打完飛盤比賽後，Leo默默買了宵夜與席惟倫會合，結果發現狗仔跟拍，兩人又一起在巷弄間來回穿梭想甩掉狗仔，可見很想保護戀情。據《CTWANT》報導，席惟倫9月16日晚間與一群飛盤愛好者在球場碰面，一起運動揮汗，活動結束、大夥拍完合照後，席惟倫收拾好東西便默默離開，隨後才與Leo在附近會合，此時男方手上已提了一袋宵夜。席惟倫當下還是與Leo不敢太靠近，兩人一前一後走到席惟倫舊家附近後才再度會合，Leo也把愛心宵夜交給席惟倫，但他們不敢直接返家，因為席惟倫疑似注意到狗仔跟拍，開始與Leo在巷弄內穿梭躲藏，最後Leo更直接上了一台多元計程車離開現場。據悉，身穿白衣的Leo大學時就曾加入過飛盤隊，畢業後則到美國就讀有「紐約州哈佛」之稱的艾德菲大學，繼續深造，學歷亮眼，外型也不錯，堪稱「飛盤天菜」。席惟倫的經紀人被問及雙方關係，則低調回應他們只是同一個飛盤社團的朋友。現年32歲的席惟倫2016年拍新版《惡作劇之吻》出道，後來還陸續參演《因為我喜歡你》、《未來媽媽》、《拜六禮拜》等電視劇，但演技並未獲得太多討論，最常引起話題的反而是她的緋聞。她過去曾和男星周予天、王子邱勝翊、劉書宏、張立昂、李唯楓、羅宏正曖昧，也曾與網紅團體「Gino脖子」的成員脖子交往，桃花運非常旺。