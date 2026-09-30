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女星侯湘婷跟捷安特董事長外孫楊孟學結婚13年，夫妻倆結婚之後相當低調，很少在鏡頭前聊家務事，在美國當全職媽媽多年之後，一家帶小孩回台灣長居，不過她的兒子回到台灣之後其實適應不良，升小一期中考時居然考了全年級倒數第三，後來侯湘婷尋找老師求助，順利改善兒子的學習狀況，現在課業表現已經非常穩定。根據《中時新聞網》報導，侯湘婷坦言自己的兒子剛升小一時，其實有過嚴重適應不良的日子，第一次考期中考時居然考了全年級倒數第三，只贏了兩個人讓她相當頭痛。不過侯湘婷並沒有強迫兒子要馬上跟上進度，而是向學校老師尋求幫助，收到「從陪讀繪本」開始引導學習的建議後，下學期開始學國字時，兒子的學習狀況真的明顯改善。現在兒子已經升上五年級了，已經不是當年的全年級倒數第三名，甚至學得比其他人都還好，不僅沒有不適應的狀況，還學得非常開心，這經驗讓侯湘婷感受到家長跟老師合作的重要性，只要多一分溝通，就能陪孩子一起成長。