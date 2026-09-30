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▲楓樹烤肉在台灣非常有名。（圖／翻攝自臉書@mapletreehouse）

隋棠老公Tony引進烤肉品牌「Maple Tree House 楓樹韓國烤肉」非常受歡迎，沒想到卻遭房東指控積欠房租，時間長達一年，而當時隋棠經紀人回應，Tony因回美國工作，已經退出經營，不過一查卻發現，Tony從來不在公司股東名單，而是掛爸爸謝志鴻的名字，積欠房租的時間，是謝志鴻擔任董事長的期間。根據《CTWANT》報導，Maple Tree House 9年前開幕時，Tony以投資核心人物舉辦開幕活動，妹妹謝沛恩力挺站台，老婆隋棠的名字也被拿來當做宣傳亮點。沒想到近來房東指控自2025年3月起，餐廳近一年少付租金差額，6月裝潢時又自作主張減租，只付了一半租金，當時隋棠經紀人幫澄清，Tony因在美國工作，已經退股很久，並未參與經營。然而卻有知情人士踢爆，Tony從來不在股東名單內，而是掛爸爸的名字，被質疑這麼做是為了方便出事後能切割，而實際搜尋「楓葉國際股份有限公司」相關商業登記資料，身為投資人的Tony，的確始終沒有列在相關名單內，而該公司創立時，爸爸謝志鴻就擔任監察人，2025年到2026年5月則掛名董事長，直到今年5月卸任，相關公開資訊中，還有兩項民事判決紀錄，2017年、2018年曾涉及支付命令及清償債務的法律程序。隋棠夫妻爭議不斷，先前也有綁骨盆未付費、拒繳11萬管理費等事蹟，據知情人士透露，他們夫妻總會有一套說詞，而對於爆料內容，記者詢問隋棠方面，截稿前尚未獲得回應。