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「人工智慧」變「超級智慧」 川普上週才讓網友票選

民調卻亮警訊 僅25%認同川普處理AI方式

AI恐成期中選舉議題 川普：只做我認為對的事

美國總統川普大力擁抱人工智慧（AI）產業之際，卻面臨美國民眾對AI快速發展日益升高的疑慮。川普29日與多名科技巨頭高層會面後，宣布要將「人工智慧」（Artificial Intelligence）正式改稱為「超級智慧」（Super Intelligence），還稱科技業領袖已共同簽署相關文件。不過，就在同一天公布的最新民調顯示，僅25%美國人認同川普處理AI議題的方式，58%表示不認同，AI甚至成為川普支持度最低的主要政策議題之一。根據CNBC報導，川普29日在白宮與多名AI及科技業高層共進午餐，會後更在一群科技公司高層陪同下臨時接受媒體訪問，宣稱AI已經在當天「正式改名」。川普表示：「我們今天已經正式改名了。」並稱這項名稱變更獲得「全世界最大、最聰明、最優秀的人」支持。當記者追問這份文件是否具有法律約束力時，川普則回答，這是「道德上的約束」。不過目前尚不清楚這項「更名」實際具有何種法律或政策效力，白宮也沒有進一步說明文件的法律地位。事實上，川普上週才透過自己的社群平台公開徵求網友意見，詢問AI究竟應該改稱「超級智慧」（SUPER INTELLIGENCE），還是「卓越智慧」（SUPERIOR INTELLIGENCE），如今顯然選定前者。眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，科技業高層當天簽署的文件名為「白宮超級智慧協議」（The White House Accord on Superintelligence），內容屬於業界自願性承諾，包括建立嚴格的企業內部控制，以及多層次的內部與外部審查機制。強生強調，「安全與創新並不是互相排斥的目標」。川普則持續主張由AI企業進行自我監管。當記者詢問，為什麼民眾不需要擔心AI，以及政府為何不應強制建立安全防護措施時，川普回答，因為科技業有「熱愛我們國家，也非常熱愛這個世界的人」。川普積極替AI產業背書之際，美國社會對AI發展的態度卻顯得更加謹慎。昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）29日公布的全國民調顯示，只有25%受訪者認同川普處理AI議題的方式，58%表示不認同。相較之下，同一份民調中，川普處理伊朗戰爭的支持度為28%、經濟政策31%，美中政策則為34%，意味著AI是這次調查中川普表現尤其低迷的政策領域之一。這項調查於9月24日至27日進行，誤差範圍為正負3.8個百分點。民調同時顯示，美國選民對AI監管存在明顯需求。71%受訪者表示，在選舉中會更傾向支持主張對AI實施更嚴格安全防護措施的候選人。隨著AI資料中心快速擴張，包括用電、用水、土地需求及就業衝擊等問題，也逐漸成為美國地方政治與期中選舉的討論焦點。當川普被問到，大力支持AI及資料中心是否可能傷害共和黨在即將到來的期中選舉表現時，他淡然回應，「我只需要做正確的事情。」強生則表示，共和黨現任議員普遍認為，美國不能在與中國爭奪AI領先地位的競爭中落後。不過，參議院情報委員會副主席、民主黨籍參議員華納（Mark Warner）批評，替AI換名字並不能解決實際風險。他指出，開發最先進AI系統的企業本身都已警告，技術進展速度可能超越現有安全防護能力，但川普政府的做法卻是「重新命名」，並要求開發AI的企業自行監管。