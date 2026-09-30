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信義房屋獨攬臺北市優良不動產經紀人獎項！臺北市地政局29日表揚2年1度優良不動產從業人員，由市長蔣萬安頒獎，全市10位得獎者中，信義企業集團就占4位，涵蓋經紀人、營業員與地政士。獲獎人將「以人為本」、「先義後利」的企業精神深化於服務之中，為客戶一圓家業夢想，獲得肯定。信義房屋獨攬本次優良不動產經紀人組獎項，分別由大安成功店專案經理劉小菁、中山晴光店專案經理陳冠佑拿下全市僅2位的獎項；營業員組則由信義代銷專案經理鄭淳方獲選。而優良地政士全市亦僅有2位獲獎，其中一位正是信義地政士聯合事務所所長張艾玲。大安成功店專案經理劉小菁在從業20多年的職涯中，始終秉持專業不是一次成交，而是建立長久信任的理念，面對出售案件登記與平面圖資訊不合，就算不影響交易仍主動揭露資訊，並且著手查驗。曾有客戶因疫情無法返台對保，面對未曾經歷的狀況，劉小菁沒有放棄，期間不僅主動提供中英文雙語的海外授權書，也與地政士、金融機關與外交部密切聯繫，以縝密的流程規劃、持續的跨國協調，展現專業與細心，最終順利完成跨國授權與對保、順利交易。職涯中亦屢屢優良不動產經紀人、金仲獎與優良從業人員等獎項肯定。北漂族中山晴光店專案經理陳冠佑則出身於金融業，從業已10多年。熱情與樂於助人的他，面對陌生的地方，選擇用雙腳踏遍商圈，關心社區脈動，一如自己的家；堅持不對客戶隱瞞任何缺點、提供最透明且真實的數據。陳冠佑的正直與熱情不僅讓客戶印象深刻，也成為指名服務的重要因子。當年北漂時租屋的第一任房東在多年後有物件想出售，便主動聯繫他，希望委由他協助；亦有客戶在新婚時找他買下人生的首購房，後續有換屋需求時，即使時隔14年，仍在第一時間想到陳冠佑。將誠信視為根本、以同理心破冰並且熱情的服務態度，讓陳冠佑累積許多客戶的好口碑、創造千萬經紀人的好成績，同時也獲選今年度的優良不動產經紀人。在營業員組部分，信義代銷專案經理鄭淳方在代銷公會的推薦下，也順利獲選。鄭淳方始終秉持「用專業守護交易，用真誠陪伴成家」的理念，以客戶需求與權益為出發，在銷售過程中提供完整的分析說明與風險告知，協助客戶在充分理解資訊後做出最適合自己的購屋決策。曾有來自中部、行動不便的客戶，對於購屋充滿不安但家人長期未能陪伴身邊，鄭淳方不僅耐心說明建案內容、傾聽需求與顧慮，更親赴中部接送客戶至北部賞屋、參加孩子畢業典禮，讓客戶安心與放心地完成購屋旅程。在銷售工作之外，鄭淳方更於專案期間發揮專業，修調案場使用的買賣文件與契約獲地政局認可，並於後續建立公司其他建案可沿用的作業範本。於優良地政士獎項中，信義地政士聯合事務所所長張艾玲在臺北市松山地政事務所肯定與推薦下獲表揚。地政系專業出身的張艾玲自畢業以來便踏入了地政界，迄今超過十數年，從第一線的客戶服務，歷練至分所與分區管理，再到近年擔當集團交易安全處的部門主管。除了在專業上協助客戶處理不動產交易，如買賣、稅務申報等等事物，更與公部門緊密合作，攜手推動防詐打詐與數位地政，共同為客戶以及廣大民眾守護交易安全、開創福祉與便利。信義房屋長期以來秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的核心理念，提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，並且推動不動產產業正向發展。這樣的理念也深植員工心中，以專業一同打造具溫度的房產服務，幫助客戶一圓家業夢想。為表揚優秀不動產從業人員，臺北市每兩年透過臺北市不動產仲介經紀業同業公會、代銷公會以及各區地政事務所，推舉各家業者參選優良不動產經紀人與地政士。