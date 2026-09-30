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2026年第9屆「網路口碑之星」頒獎，信義房屋榮獲「ESG永續發展領域居家生活消費類」領航創新獎，為今年房仲業唯一獲獎品牌，其中綠色仲介與防詐聲量分別成長39%、43%。除了聲量成長外，信義房屋長期投入社區營造與森林復育，亦成為此次獲獎關鍵。《網路溫度計》指出，信義房屋領先同業把建築能效寫進不動產說明書，並導入簡訊碼防詐；推動「社區一家」21年累計投入逾5.2億元，2025年總提案數達1,422件，另展開為期20年的造林監測，在2.14公頃林地記錄逾60種動植物，相關行動帶動聲量成長。代表領獎的信義房屋副總經理信泓浚表示，公司長期以「信、義、倫理」作為經營核心，重視承諾、做該做的事，並兼顧不同利害關係人的長期利益，對永續的承諾也落實在日常營運與服務。近年從購屋資訊透明、交易防詐，到社區營造及生物多樣性，公司持續思考房仲本業與環境、社會議題的連結，讓消費者在購屋與居住等日常選擇中，也能參與永續生活。在綠色仲介方面，信義房屋自2026年起，針對已取得建築能效標示及綠建築標章的物件，在不動產說明書主動揭露相關資訊，提前響應政府推動建築能效透明化政策，讓購屋民眾除了價格、地段與屋況，也能掌握住宅節能資訊。面對詐騙手法持續翻新，信義房屋率先於房仲業導入具唯一性及不可竄改特性的商用簡訊短碼「69940」，交易通知、官網及APP註冊驗證、OTP驗證等訊息皆由該短碼發送，協助客戶辨識官方來訊，降低誤信詐騙簡訊的風險。本業之外，「社區一家」自2004年推動至今，持續支持社區、校園及個人投入公共議題；2024年起，信義房屋更與林業及自然保育署合作，在台東金峰鄉推動長達20年造林與生態監測，目前已記錄山羌、水鹿、穿山甲、黃喉貂等逾60種動植物，從社區到自然環境累積長期行動。信義房屋表示，網路口碑反映消費者與社會對企業的觀察與討論，永續則需要長期累積。未來仍將從房仲本業出發，持續投入資訊透明、交易安全、社區共好與自然環境等議題，以企業倫理共創永續好生活。