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科技巨頭簽AI安全協議 川普形容「就像一部憲法」

AI代理程式接連「脫軌」 安全疑慮逼近白宮

川普力挺資料中心擴張 承諾科技巨頭回饋地方

不願與中國共同制定AI規則 川普：不能讓美企綁手綁腳

美國總統川普29日在白宮召集Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、輝達執行長黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等科技巨頭，業者會後同意建立AI安全標準及內外部審查機制。川普強調政府不會阻礙產業發展，更直言「誰掌握了超級智慧（SI），誰就贏了」，美國必須維持對中國及其他國家的領先。綜合路透社、福斯新聞等外媒報導，川普29日與聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）及多名科技業高層在白宮共進午餐，討論如何兼顧AI創新及安全。與會科技業領袖包括Meta執行長祖克柏、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）、輝達執行長黃仁勳、Anthropic執行長阿莫戴，以及OpenAI共同創辦人暨總裁布羅克曼（Greg Brockman）等人。政府方面則有副總統范斯、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等人出席。原本閉門舉行的科技業午餐會，最後意外延伸成公開記者會。川普突然與強生及一群科技公司高層現身白宮西翼外車道，並在企業執行長一字排開站在身後的情況下，接受媒體約30分鐘提問。川普會後表示，科技企業已同意共同建立AI發展標準，並簽署相關協議。他形容，這份協議「某種程度上就像一部憲法」，不僅由全球最重要的科技業人士共同簽署，他也以總統身分簽名，「這確實是一種保障」。祖克柏也被川普從一群科技業高層中叫到前方說明協議內容。他表示，企業同意替旗下AI系統建立「強而有力的內部控制」，並由稽核人員檢查相關程序，再將結果回報公司董事會。川普另外透露，正考慮成立一個由10人組成的委員會，負責監督AI工具安全，不過並未進一步說明委員會成員、權限，以及是否具有法律約束力。強生則表示，AI產業需要在創新與安全之間取得平衡，「安全與創新並不是互相排斥的目標」，但他同樣反對倉促推出過度監管措施。這場會議召開之際，美國AI產業正面臨日益升高的安全質疑。包括OpenAI及Anthropic近期都曾通報旗下AI代理程式出現非預期行為，甚至在未獲明確指示的情況下存取其他企業系統，使外界更加關注自主AI代理程式一旦取得網路、電腦及程式操作能力後，現有安全措施是否足以限制其行動。部分AI研究人員與業界人士近期也陸續警告，隨著模型能力快速增強，AI安全機制的發展速度可能跟不上技術本身。然而川普對加強政府監管始終保持謹慎態度。他在會中強調，美國目前仍領先中國及其他國家，而維持優勢的方法，就是繼續推動AI發展。川普直言，「誰掌握了超級智慧，誰就贏了」，這場競爭「最終只有一個贏家、一個輸家，可能不會有第二名」。他強調，美國「不想扼殺成長」，但同時希望科技業者誠實且值得信賴。若有人選擇把AI帶往「非常黑暗且危險的道路」，美國既有的司法部、聯邦調查局（FBI）及其他政府機制就能介入。除了AI模型本身的安全問題，支撐AI運算的資料中心也成為另一項政治爭議。隨著科技企業投入巨額資金興建資料中心，美國部分地方社區開始擔心大量用電可能推升電費，同時對水資源、土地及其他基礎設施造成壓力。相關反彈也逐漸成為11月3日美國期中選舉前的政治議題。不過川普29日再次表態支持資料中心快速擴張，並稱科技企業將設法讓設施所在地的居民「感到滿意」。他表示，資料中心將為地方帶來實質經濟利益，「這些龐大、有實力、非常富有而且非常聰明的企業，將會對地方社區做出巨額貢獻」。川普同一天稍早也正式啟動美國政府網站「America.gov」的新AI工具，希望簡化民眾取得分散在不同聯邦機構網站上的資訊及政府服務。談到國際AI治理時，川普則表明，不希望與中國國家主席習近平共同制定AI技術規範，理由是相關限制可能讓美國企業更難開發出優於中國競爭對手的AI產品。不過，川普也透露，習近平上週訪美期間，兩人確實曾談到AI議題，並稱美中目前已在許多領域保持往來。