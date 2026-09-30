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靠著《晚安大小姐》舞蹈在社群走紅的韓國組合ASMRZ，成員Needmorecash被前女友指控在交往期間有語言、肢體暴力行為，爭議曝光後，經紀公司昨（29）日發聲證實，表示將解除跟Needmorecash的合約，以及公司董事職務。根據韓媒《日刊體育》報導，Needmorecash被前女友在社群公開爆料，指控他在兩人交往期間有多次暴力行為，一次酒局之後，Needmorecash對女方進行了連續3小時的言語羞辱，中間還丟東西、推撞肩膀額頭。不僅如此，Needmorecash酒品還非常差，他喝醉後曾經對計程車司機發飆，還把手機丟到馬路上結果壞掉，回到家後會對家裡的電器牆壁揮拳，情緒管理非常差。針對本次爆料，Needmorecash經紀公司證實內容屬實，因此決定終止跟Needmorecash的合作，並解除公司董事職務，原定的所有工作都將取消，為此向受害者、受到影響的廠商道歉。