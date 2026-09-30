我是廣告 請繼續往下閱讀

入秋最強東北季風！周五起北部急轉變天：下周濕涼剩20度

▲本周五（10月2日）起，東北季風將一波波南下，尤其是下星期初的第二波，很可能是今年入秋最明顯東北季風。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲周五至周日（10月2日到4日）東北季風增強，各地白天高溫略為下降，但仍可達29～31度，清晨較為舒適，約22～23度。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

明東北季風增強！周五起桃園以北濕涼變天

▲受到東北季風影響，周四高溫開始下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

入秋最強東北季風要來了！中秋連假以來全台受西南風影響，高溫普遍飆上30度，但，不過中南部依舊保持炎熱的天氣型態，顯示南北天氣兩樣情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中秋連假以來，在西南風影響下，全台高溫都落在3字頭，各地炎熱少雨，但在未來兩三天後，天氣狀況將有所變化。根據預報，本周五（10月2日）起，東北季風將一波波南下。台灣颱風論壇特別提醒，尤其是下星期初的第二波，很可能是今年入秋最明顯東北季風，屆時迎風面的北部、東部有機會趁這波東北季風，氣溫一口氣直接轉入20度初頭，且搭配短暫雨的深秋型態。至於中南部是否也會受影響？台灣颱風論壇解釋，因中南部位於背風面，根據目前預報的東北季風強度，還不夠讓背風面也一口氣變天，預計還是會保持炎熱的天氣型態，「本週末起，要有天氣南北兩樣情的心理準備囉」。根據中央氣象署表示，今（30日）保持晴朗穩定的天氣型態，僅山區午後有零星雨，各地氣溫大多在32度以上，大台北、中南部、南花蓮局部甚至可達36度左右；周四（10月1日）東北季風漸增強，降雨稍增加，基隆北海岸及東北部地區轉為有零星短暫陣雨，馬祖亦有短暫陣雨。周五至周日（10月2日至4日）受到東北季風影響，桃園以北及東半部水氣增，其他地區為多雲到晴，南部地區及其他山區午後有局部短暫陣雨 ，北部高溫降至28至30度，低溫約22至24度，早晚天氣較涼，白天較舒適。