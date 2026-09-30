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▲61歲的吳淡如如今擁有歷史、商學雙博士學位。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

▲林志玲在加拿大多倫多大學以雙主修學位畢業。（圖／翻攝自林志玲Chiling Lin﻿ 臉書）

▲莫文蔚是倫敦大學高材生。（圖／台視提供）

知名作家兼主持人吳淡如日前於社群喜報佳音，正式取得瑞士中歐國際工商學院的商學博士學位，晉升為「雙博士」。事實上，演藝圈中「有顏又有腦」的高學歷女神不在少數，除了吳淡如以外，包括法律系高材生張鈞甯、名校多倫多大學雙主修畢業的林志玲、政大高材生林依晨，以及英國倫敦大學名校畢業的莫文蔚，個個背景驚人，讓粉絲讚嘆。吳淡如本就是圈內公認的學霸代表，畢業於國立臺灣大學法律學系學士、中國文學研究所碩士及EMBA雙碩士。近年她熱衷於學術研究，不僅取得湖南大學歷史學博士，如今再以經濟學與策略學領域順利拿下瑞士中歐國際工商學院（China Europe International Business School）商學博士，展現活到老學到老的強烈求知慾。氣質女神張鈞甯大學畢業於國立臺北大學法律學系，隨後考取國立中央大學產業經濟研究所法律組碩士。她在演藝事業蒸蒸日上之際，仍堅持苦讀5年，完成長達10多萬字的碩士論文並順利畢業，嚴謹的自律態度令不少粉絲佩服。「第一名模」林志玲不僅擁有令人羨慕的高顏值與優雅氣質，學歷同樣頂尖。她在1997年畢業於全球名校加拿大多倫多大學（University of Toronto），主修西洋美術史與經濟學雙學位，返台後還一度前往日本留學3個月，雖然學校名稱沒公開，不過林志玲因為這兩次留學經驗，英語與日語能力都很出色。被封為「零負評女神」的林依晨，大學考上國立政治大學韓國語文學系，畢業後進演藝圈闖蕩，後來更在事業巔峰之際，毅然決定暫停工作遠赴英國，進入倫敦大學金匠學院（Goldsmiths, University of London）攻讀螢幕劇本創作與表演碩士，持續自我提升，於2014年正式取得碩士學位。歌影雙棲的金曲歌后莫文蔚出身於文化世家，爺爺是香港英皇書院的首任校長，哥哥是劍橋大學法學博士，因此莫文蔚從小成績也很不錯，念國中時就曾拿過第一屆「香港傑出學生獎」，高中則前往義大利亞得里亞海聯合世界書院（United World College of the Adriatic）就讀，後來進入英國倫敦大學皇家霍洛威學院（Royal Holloway, University of London）主修義大利語和義大利文學學士，因此精通英語、法語、義大利語及粵語等多國語言。