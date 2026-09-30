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亞特蘭大勇士在國聯外卡系列賽首戰演出逆轉秀！勇士今（30）日面對費城費城人，原本7局打完仍以2：3落後，但8局靠著萊利（Austin Riley）從明星終結者杜蘭（Jhoan Duran）手中轟出逆轉3分砲，終場以5：3擊敗費城人，在3戰2勝制系列賽取得1勝0敗領先，明日有機會直接晉級。費城人此役原本有機會守住勝利，但牛棚再度出狀況。8局上，杜蘭先被哈里斯二世（Michael Harris II）敲安，接著又投出觸身球讓艾爾比斯（Ozzie Albies）上壘，形成一、二壘有人危機。萊利把握機會，將球轟向右中外野大牆外，一棒逆轉戰局。杜蘭例行賽61場登板只被敲出2發全壘打，卻在季後賽首戰被勇士重砲打出致命一擊。這支全壘打對萊利格外有意義。他本季例行賽表現並不理想，打擊率僅.219，敲出19轟，遠低於外界期待。不過進入季後賽後，萊利重新歸零，他賽後也坦言，「季後賽就是一個全新的開始。」費城人此役先發投手盧薩多（Jesús Luzardo）表現不差，主投5局僅失1分，送出6次三振。原本因左肩發炎影響，外界預期他投球局數可能受限，但他仍用77球吃下5局，內容超出總教練馬丁利（Don Mattingly）預期。問題出在牛棚。費城人9月牛棚防禦率高達5.79，是全大聯盟最差，這項隱憂在季後賽首戰立刻爆發。6局上，麥克法蘭（Alex McFarlane）被艾爾比斯敲出超前三壘安打；雖然瑞爾穆托（J.T. Realmuto）7局下回敬2分三壘安打，幫助費城人反超，但杜蘭8局沒能守住領先，最終讓勝利溜走。勇士王牌塞爾（Chris Sale）此役先發登板，前段與盧薩多形成投手戰。他雖然首局被波姆（Alec Bohm）敲出二壘安打失分，7局又出現亂流，最終失掉3分，但仍替勇士撐住比賽。值得一提的是，37歲的塞爾在首局面對哈波（Bryce Harper）時飆出100英里速球，成為自2008年開始追蹤球速以來，季後賽史上少數能在37歲以上投出100英里球速的投手之一，上一位是去年效力紅襪的查普曼（Aroldis Chapman）。勇士靠著李（Dylan Lee）8局無失分拿下勝投，9局則由伊格萊西亞斯（Raisel Iglesias）關門成功。勇士在3戰2勝制外卡系列賽取得首勝後，明日只要再贏就能晉級，也有機會終結費城人過去在國聯東區季後賽對戰中的優勢。費城人過去曾在1993年國聯冠軍賽、2022年與2023年國聯分區系列賽擊敗勇士。系列賽第2戰，勇士預計推出右投梅爾（Tyler Mahle）先發，他本季戰績7勝10敗、防禦率3.99，轉戰勇士後9場出賽繳出4勝1敗、防禦率1.99。費城人則將派出左投桑契斯（Cristopher Sánchez）掛帥，他本季18勝7敗、防禦率2.91，將扛下延續球季的重任。