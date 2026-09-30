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休士頓太空人重返季後賽，卻在外卡系列賽首戰出現罕見冷清畫面。太空人今（30）日在主場大金球場迎戰芝加哥白襪，展開美聯外卡系列賽G1，不過比賽開打時，球場看台出現大片空位，尤其上層看台更是明顯稀疏，與過去太空人季後賽主場幾乎爆滿的景象形成強烈對比。這場比賽於當地時間下午4點10分開打，右投布魯伯（AJ Blubaugh）投出首球時，大金球場仍有大量空位。雖然下層看台與中層看台入場狀況明顯比上層好，但仍可看到不少空位，對一支近10年幾乎年年征戰季後賽的強權來說，確實相當罕見。太空人今年以81勝81敗、勝率剛好5成的戰績拿下美聯西區冠軍，成為大聯盟撇除縮水賽季以來，首支戰績僅五成勝率卻仍打進季後賽的球隊。雖然太空人一路撐過傷兵潮，最終仍靠分區冠軍身分取得季後賽門票，但這樣的戰績也讓今年球隊話題性與說服力不如過往。太空人去年無緣季後賽，今年重返10月戰場，原本應該帶動主場氣氛回溫。不過首戰現場空位不少，也反映出球迷對這支「5成勝率分區冠軍」的熱度，可能不如過去王朝時期。這樣的冷清場面之所以特別刺眼，是因為太空人過去幾乎是美聯季後賽代名詞。休士頓近10年9度打進季後賽，2017年至2023年連續7年闖進美聯冠軍系列賽，期間4度打進世界大賽，並在2017年、2022年兩度奪下世界大賽冠軍。太空人本季例行賽主場平均觀眾數為3萬519人，排名大聯盟第14名，仍維持一定人氣；但季後賽首戰未能填滿球場，多少也透露出球迷對今年球隊戰力、開賽時間與整體吸引力的複雜反應。這場比賽開打時間是當地下午4點10分，正值不少球迷仍在上班或上課的時段，確實可能影響進場意願。不過對太空人這種近年季後賽經驗豐富、過去常常一票難求的球隊來說，外卡首戰出現大片空位，仍是值得注意的訊號。一方面，太空人不再是過去那支百勝強權；另一方面，連年季後賽也可能讓部分球迷出現「王朝疲乏」。今年的太空人雖然仍進季後賽，但81勝81敗的成績，加上傷兵不斷、戰力起伏明顯，讓外界對他們能走多遠仍抱持疑問。