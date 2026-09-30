我是廣告 請繼續往下閱讀

台中民宿突加價「7.7萬→11萬」！房東喊會賠本硬漲

▲有民眾預定明年過年期間住宿，但業者在近日突然傳訊告知「預定金額不正確」，並硬生生直接漲價3萬多元。（圖／取自pexels）

民宿加價漲50%！台中觀旅局調查「是非法旅宿」：最高可罰200萬

經過調查該民宿為未領取旅館業登記證非法旅宿，中市府旅館業聯合稽查小組將前往稽查，按經營事證，依《發展觀光條例》第55條規定，裁處新台幣10萬元至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

不少民眾若有出遊規劃，都會事先利用訂房網下訂住宿，但日前有民眾抱怨表示，對此，台中觀旅局介入調查，發現該房源為非法旅宿，後續將依法稽查，最高可處200萬元罰鍰，並勒令歇業。一名網友日前在Threads抱怨，表示原定計畫將在明（2027）年2月過年期間，和12名家人一起入住某台中包棟民宿，並在今（2026）年5月已下訂，當時確認房價是7萬7885元，沒想到在9月26日突然收到業者通知要調高價格，房價卻變成11萬元，等於一口氣增加3萬3550元，漲幅高達50%。該名業者辯稱是當初設定金額失誤，並提到過年清潔人工費用會倍增，若硬接會虧本，讓消費者質疑根本是坐地起價，「兩天清潔費要加價3.3萬？難道訂房平台變菜市場隨意喊價？」但民眾表達不願意多付錢，決定拒絕後，沒想到反被業者取消訂位，讓他氣得發文控訴，貼文隨即在網路上引發討論。對此，台中觀旅局獲報後將主動前往稽查，表示《NOWNEWS今日新聞》記者實際查看該房源於訂房平台上的招租頁面已下架。同時，觀旅局亦呼籲，民眾旅遊訂房前，務必先至交通部觀光署設立的「台灣旅宿網」查詢合法旅館或民宿，或於現場投宿前查看業者是否有懸掛「旅館業登記證」或「民宿登記證」及專用標識牌，千萬別入住日租套房等非法旅宿，保障自身權益與生命安全。