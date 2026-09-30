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油價、通膨、Fed三重壓力 10月再升息機率破72%

32兆美元美債市場遭拋售 買家開始縮手

9月本來就是美債「魔咒月」 賣壓恐延續至10月

全球債市拋售潮持續升溫，美國長天期公債首當其衝。30年期美債殖利率週二盤中一度突破5.6%，觸及2002年網路泡沫破裂以來最高水準，並寫下連續第6個交易日上漲。中東戰爭推升能源價格，加上美國財政赤字、龐大公債供給及聯準會（Fed）可能繼續升息等多重壓力，促使投資人要求更高的長期持債報酬，也讓規模達32兆美元的美債市場面臨數月來猛烈賣壓。綜合彭博、CNBC報導，30年期美債殖利率週二一度升破5.6%，創2002年6月以來最高，當年網路泡沫破裂後，30年期殖利率曾觸及5.644%。稍後殖利率略為回落至約5.585%，但仍處於24年來罕見高檔。作為房貸、企業融資等長期借貸成本重要參考指標的10年期美債殖利率，也一度升至5.24%以上，來到2007年以來最高水準。相較之下，對Fed短期利率政策更敏感的2年期美債殖利率反而下跌逾3個基點，降至約4.891%，成為主要年期中少數仍低於5%的美債。債券價格與殖利率呈反向變動，因此殖利率快速攀升，也反映近期美債遭遇猛烈拋售。彭博美債指數顯示，美債今年迄今已下跌2.6%，與去年全年上漲6.3%形成明顯反差。這波美債殖利率急升，與中東戰爭帶來的能源價格壓力密切相關。美伊衝突延續約7個月，儘管雙方近期透過調停者進行間接接觸，戰事仍未落幕，高油價持續增加全球通膨壓力。市場因此押注Fed可能需要進一步升息抑制物價。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員目前預估Fed在10月會議再次升息的機率已超過72%。Fed本月稍早才以12票對0票通過升息1碼，若能源價格持續居高不下，市場對通膨重新升溫的疑慮恐進一步加劇。BondBloxx Investment Management資深投資策略師JoAnne Bianco指出，投資人目前高度關注通膨，同時也愈來愈擔心美國財政赤字以及大量公債供給，因此要求更高的「期限溢酬」（term premium），也就是持有長天期債券所要求的額外報酬。除了通膨及Fed政策，美國政府債務規模與市場供給也成為另一項壓力。花旗集團策略師形容，目前美債市場正出現「輕微的買家罷工」（light buyer's strike），意味著面對殖利率持續攀升與價格下跌，部分投資人選擇暫時觀望，不急著進場承接。Yardeni Research則指出，以低利率日圓借款、再投資高收益資產的「日圓套利交易」（yen carry trade）正在退場，也可能加劇全球債券市場賣壓。此外，美國企業大量發債，以及AI產業持續投入巨額資本支出，都在市場上爭奪資金，使美債面臨更激烈的資金競爭。State Street Investment Management資深固定收益策略師Masahiko Loo指出，隨著美債供給重新增加、企業大量發債，以及AI資本支出需求持續強勁，感恩節前市場對資金的競爭仍相當激烈，美債波動加劇的風險也將居高不下。季節性因素同樣對債市不利。彭博統計顯示，過去10年美債在9月的報酬率中位數為負0.9%，10月則為負0.7%，原本就是一年中相對容易承壓的時期。今年9月更可能成為2023年以來表現最差的9月。TD Securities策略師Prashant Newnaha形容，9月利率市場的表現宛如一場「火車事故」，而痛苦的交易環境可能還會持續。他警告，只要中東局勢沒有獲得解決，固定收益市場就仍可能持續出現降低風險部位的操作，甚至進一步蔓延至股票市場。不過，在殖利率急速攀升後，華爾街也開始出現認為債券遭到超賣的聲音。市場資深人士Jim Bianco睽違6年首度轉為看好美債，RBC BlueBay Asset Management投資長Mark Dowding也認為，全球債市近期的拋售幅度可能已經過頭。