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徐巧芯：院會表決時 民進黨版本早已撤案

徐巧芯：綠委原先提案也是「只紀念、不放假」

牛煦庭曬裱框修正動議：撤案就沒有版本

牛煦庭：院會只有藍白整合版 民進黨通通投反對

今年教師節依新制成為國定假日，立法院當初修正《紀念日及節日實施條例》的表決紀錄也成為選戰攻防焦點。民進黨台北市長參選人沈伯洋近日被問到，為何當時對相關修法投下反對票時表示，民進黨並非反對放假，而是曾提出修正動議、支持自己的版本。這番說法隨即引來國民黨立委徐巧芯反駁，指民進黨相關提案在院會表決前就已撤案，5月9日院會實際表決時只剩國民黨、民眾黨整合的再修正動議，狠嗆沈伯洋「到底為什麼這麼愛說謊？」徐巧芯28日發文表示：「沈伯洋公然說謊，國定假日民進黨不是『支持自己的版本』，他們早就『撤案』了！」她指出，今年教師節全國放假後，不少人重新關注當初修法過程，而沈伯洋被問到為何當時投下反對票時，稱民進黨有提出修正動議，是「支持自己的版本」。徐巧芯批評：「沈伯洋當然也跟從黨意，反對放假。離譜的是，今天被問到為什麼反對，竟然瞎掰說『有提修正動議』、是『支持自己的版本』。」她並直接點名質問：「欸沈伯洋，你到底為什麼這麼愛說謊？」徐巧芯指出，法案修訂最關鍵的是進入院會表決，而在114年5月9日院會表決時，民進黨立委先前提出的相關提案早已撤回。不論行政院或民進黨黨團，當天都沒有自己的版本進入表決；委員會審查期間雖曾有部分民進黨立委提出個人提案，但在表決前已經撤案。徐巧芯因此狠批：「沈伯洋，不要瞎掰好嗎？」徐巧芯進一步指出，部分民進黨立委雖曾提出草案，但內容也不是將教師節列為放假日，而是「只紀念不放假」。此外，曾提案後來撤案的民進黨委員，也沒人要放教師節！他們的草案都寫「只紀念不放假」，從頭到尾就沒打算讓民眾放教師節，沈伯洋該不會根本不知道法案內容吧？徐巧芯最後批評：「說穿了，你們當時就只想搞大罷免，什麼法案都亂審，議事錄與提案紀錄都寫得清清楚楚，立委都當得亂七八糟，以為大家都很健忘所以到處騙人，太可笑了。」牛煦庭29日也發文，曬出自己裱框放在辦公室的《紀念日及節日實施條例》修正動議。他表示，這份修正動議是國民黨團版本整合過程中，由他逐一拜託立委簽名連署，最後再報請黨團三長同意、簽名，才形成最終的「4+1版本」。牛煦庭強調：「提法案，所謂的『版本』，要經過正式提案過程，撤了案，就沒有版本。」同樣，在法案討論過程中，你的「意見」如果不透過簽名連署，形成「修正動議」，那就只是意見。牛煦庭指出，《紀念日及節日實施條例》闖關過程中，「民進黨的『版本』通通『撤案』，委員會或協商的『意見』，也沒有形成任何『修正動議』」。他強調：「所以大院表決時，只有藍白整合版，沒有其他，而民進黨的好同事們，通通投『反對』，望周知。」牛煦庭並表示，自己當時就是內政委員會召委，從法案形成、版本整合到最後通過全程參與，「我是當初內政委員會的召委，整個法案從形成到整合到通過，我全程緊盯，不容任何人搞『認知作戰』。」他認為，既然相關版本已經撤案，院會時又沒有形成其他正式修正動議，就不應事後再把當時討論過程中的意見，重新稱作曾經存在的正式版本。